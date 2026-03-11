Sporting Cristal vence a Carabobo en penales y clasifica a la fase de grupos de la Libertadores

Tras igualar la serie en un vibrante encuentro en Lima, Sporting Cristal superó 3-2 en la tanda de penales a Carabobo de Venezuela. Con este resultado el equipo de Paulo Autuori logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Partido adverso para Sporting Cristal

El partido comenzó con un balde de agua fría para los hinchas de Sporting Cristal. Apenas a los 4 minutos, Edson Castillo silenció el estadio Alejandro Villanueva tras una brillante jugada individual de Joshuan Berríos. El jugador de Carabobo definió con maestría para poner el 1-0 parcial y empatar la serie global.

Lejos de conformarse, Carabobo mantuvo la presión alta y la sorpresa fue total cuando, a los 29 minutos, nuevamente Edson Castillo sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó estático al portero Diego Enríquez. Con el 0-2 en contra, Sporting Cristal realizó dos cambios antes que terminara el primer tiempo.

Tras el descanso, Sporting Cristal adelantó líneas y recuperó la esperanza al minuto 50, cuando Leandro Sosa asistió con un centro a Maxloren Castro, quien solo tuvo que empujar el esférico para firmar el 1-2. Dicha anotación no solo acortó distancias, sino que devolvió la confianza necesaria al conjunto celeste para volcarse al ataque.

Dramática definición por penales

El tiempo reglamentario terminó con un Carabobo resistiendo y un Sporting Cristal volcado al ataque, pero sin fortuna de cara al gol. Con la serie empatada en el global, la clasificación se decidió desde los doce pasos.

La tanda de penales fue una montaña rusa de emociones. Por el lado de Carabobo, Orozco estrelló su disparo en el palo y Aponte mandó su remate muy por encima del travesaño. Sporting Cristal también sufrió luego de que 'Canchita' Gonzáles intentó picar el balón, pero Bruera tuvo una buena reacción y evitó el tanto.

Finalmente, la responsabilidad recayó en Cristiano, quien remató con precisión para vencer al arquero de Carabobo y desatar la locura en las tribunas. Con este resultado, Sporting Cristal aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A pesar de inicio complicado, Sporting Cristal mostró carácter para remontar un resultado adverso ante un Carabobo que demostró que el fútbol venezolano sigue creciendo. Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori esperan el sorteo de la fase de grupos, con la ilusión renovada de hacer una gran campaña internacional.

En resumen. Sporting Cristal venció a Carabobo en penales y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este triunfo, el club rimense reafirmó su jerarquía continental y aseguró importantes ingresos económicos.