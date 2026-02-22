Doña Peta sorprende al hablar del DT de Alianza Lima tras último triunfo en Matute: "Mucha presión hay"

Petronila Gonzáles, conocida como 'Doña Peta', volvió a captar la atención tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Apertura 2026. La madre de Paolo Guerrero opinó sobre el rendimiento del equipo y dejó un comentario sobre el DT, Pablo Guede, que generaron repercusión.

El mensaje de Doña Peta sobre Alianza

Tras el encuentro en Matute, donde se oyeron críticas y abucheos pese al triunfo, 'Doña Peta' dialogó con el programa Desvelados y analizó el presente de Alianza Lima. Petronila Gonzáles sostuvo que el equipo debe trabajar en la semana para corregir errores y mejorar su nivel, pero remarcó que el plantel no necesita más presión.

"(¿Cómo lo vio jugar a Paolo?) Él está ahí. (¿Qué tal vio al equipo?) Tendrán que ir mejorando, pero sin presión. Mucha presión hay", declaró, dejando claro que el entorno exige resultados inmediatos.

Cuando le consultaron por el desempeño del técnico Pablo Guede, actual entrenador íntimo, su reacción llamó la atención. 'Doña Peta' inclinó ligeramente la cabeza y frunció los labios antes de responder:

"(Con el entrenador, ¿Cómo lo ve?) Qué puedo decir". El gesto fue interpretado por muchos como una señal de incomodidad frente al trabajo del estratega, lo que alimentó el debate entre los hinchas.

Sus declaraciones reforzaron la idea de que el equipo vive un momento de alta exigencia, donde cada partido se analiza con lupa, incluso cuando el resultado es favorable.

Paolo, la familia y su rol como suegra

Semanas atrás durante la Noche Blanquiazul, 'Doña Peta' se pronunció ante las cámaras del programa Arriba mi gente, nuevamente en el estadio Alejandro Villanueva. En esa ocasión, además de alentar a su hijo, habló sobre su faceta familiar.

Mientras recordaba su vínculo histórico con el recinto deportivo, contó que asistió desde la inauguración del estadio y que su hermano jugó allí, lo que demuestra la conexión de su familia con el club.

El momento más comentado surgió cuando el reportero se refirió a Paolo como su "bebé". Ella respondió entre risas: "Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo", provocando carcajadas y reacciones en redes sociales.

El periodista también resaltó la faceta paternal del delantero. "Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos", comentó. De inmediato, ella confirmó con orgullo: "Así es, así es". Para Petronila, ver a su hijo convertido en padre representa una de sus mayores satisfacciones.

Al ser consultada sobre su relación con Ana Paula Consorte y si asumía un rol de suegra exigente, respondió con serenidad.

"(Y la esposa aún más. ¿Y la nuera que tal? Usted es exigente, yo la conozco) Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos", afirmó.

Con su estilo directo y espontáneo, 'Doña Peta' volvió a marcar la agenda mediática. Sus palabras reflejan preocupación por la presión que enfrenta Alianza Lima, pero también orgullo por la vida personal de Paolo Guerrero. Entre análisis deportivo y comentarios familiares, la madre del 'Depredador' demuestra que sigue siendo una voz influyente.