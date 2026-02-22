Masiel Málaga explota contra Janet Barboza tras críticas a su relación con 'Churrito': "Todos tienen rabo de paja"

La relación entre Hernán Hinostroza, 'Churrito', y Masiel Málaga volvió al centro de la polémica tras la desaparición de sus fotos en redes, lo que desató rumores de ruptura. Aunque ambos lo negaron, las críticas surgieron desde la televisión, donde Janet Barboza cuestionó la relación y la llamó "desconocida", provocando la respuesta de la artista.

Masiel Málaga lanza indirectas y responde a Janet Barboza

Durante el fin de semana, Masiel Málaga compartió en sus redes sociales videos de sus presentaciones en distintas discotecas de Lima. Sin embargo, más allá de su agenda artística, llamaron la atención las frases que acompañaron las publicaciones.

"Imagínate ser conocidos" y "Me encanta se desconocida", escribió la cantante en clips donde aparece interpretando sus canciones. Varios seguidores entendieron estos mensajes como una respuesta a Janet Barboza, quien la calificó de "desconocida" al referirse a su relación con el futbolista.

La salsera ya había respondido directamente a la conductora en un video previo. Allí cuestionó que opine sobre su vida sentimental y lanzó comentarios sin filtros.

"No necesito pararme en ninguna plataforma hablar de nadie opinar libremente opinando cuándo tengo rabo de paja, Todos tienen. Entiendo es un programa esta en un show yo también lo tengo estamos en el mismo ranking no crean que me ha herido. Asi que voy a se run ser de luz voy a darle el respeto que se merece ya que es un adulto mayor no le vaya a dar un ataque", comentó.

Con estas declaraciones, Masiel dejó claro que no se siente afectada por las críticas y defendió su derecho a mantener su relación sin interferencias externas.

Revelan chats de 'Churrito' y Débora Goytizolo

Hace unos días en el programa digital Q' Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, difundió conversaciones que involucrarían a Hinostroza con la joven Débora Goytizolo.

En los mensajes, el futbolista envía comentarios cariñosos y niega mantener una relación formal. "Hola, qué buenos videos niña (Tan niña no soy) Se te ve una bebé, una carita, rica, no me distraigas con tus fotos y videos, espera. (Mejor ve los de tu saliente) No sabes nada, no estoy de novio, yo no miento", se lee en el chat.

En otra parte de la conversación, insiste en que está soltero y que no desea que lo vinculen sentimentalmente.

"(No estás solo) solo estoy, soltero también, si tuviera mujer te lo digo, y no soy así. Tú déjame feliz con tus fotos y videos, no me emparejes. Yo no tengo relaciones ni relación, sé respetar si la tuviera", escribió.

Débora Goytizolo aseguró que las conversaciones datan de hace más de un año y medio y que nunca aceptó salir con él. Según versiones, la oficialización de la relación entre Hinostroza y Masiel habría ocurrido el 30 de diciembre, aunque los chats serían previos a esa fecha.

"Él desde hace un año y medio quiere que le haga caso, pero nunca le he hecho caso. Si le sigo el juego ahí, es para ver hasta dónde llegaba, ¿qué voy a querer con él?... es un mentiroso. Ella debe estar tranquila porque nunca le haría caso a su flaco, hasta me enviaba videos íntimos, pero no me interesa él. Yo no estoy mintiendo, nosotros no nos conocemos en persona, nunca le he aceptado una salida", aclaró.

La historia entre Hernán Hinostroza, 'Churrito', y Masiel Málaga sigue bajo escrutinio público. Mientras ella responde a las críticas, nuevos chats reavivan dudas sobre el futbolista. Entre rumores y revelaciones, la polémica vuelve a dominar la farándula.