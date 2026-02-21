'Churrito' Hinostroza habría estado coqueteando con otra mientras estaba con Masiel Málaga: "Estoy soltero"

Hace unos días, se creyó que 'Churrito' Hinostroza y Masiel Málaga habrían terminado su relación amorosa tras desaparecer sus fotos en redes sociales, pero lo negaron todo. Ahora, han salido a la luz conversaciones del pelotero con Débora Goytizolo hasta hace unas semanas atrás.

'Churrito' Hinostroza coqueteaba a otra

En el programa digital 'Q' Bochinche', los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre han revelado que 'Churrito' Hinostroza habría estado intentando tener una relación con Débora Goytizolo mientras ya estaba a punto de formalizar con Masiel Málaga.

En las conversaciones que mostró la joven se puede leer como el pelotero le envía cariñosos mensajes. Como habían rumores de una relación de Hinostroza con Masiel, tras consultarle sobre ello, él lo negó por completo.

"Hola, qué buenos videos niña (Tan niña no soy) Se te ve una bebé, una carita, rica, no me distraigas con tus fotos y videos, espera. (Mejor ve los de tu saliente) No sabes nada, no estoy de novio, yo no miento", expresó.

Incluso, en la conversación se puede observar cómo 'Churrito' señala que no quiere ser emparejado y afirma que si estuviera en una relación amorosa, él la respetaría.

"(No estás solo) solo estoy, soltero también, si tuviera mujer te lo digo, y no soy así. Tú déjame feliz con tus fotos y videos, no me emparejes. Yo no tengo relaciones ni relación, sé respetar si la tuviera", dijo.

¿Qué dijo Débora Goytizolo?

Al parecer, 'Churrito' Hinostroza y Masiel Málaga habrían oficializado el 30 de diciembre aparentemente, pero Débora Goytizolo comenta que las conversaciones que tenían era desde hace más de un año antes.

"Él desde hace un año y medio quiere que le haga caso, pero nunca le he hecho caso. Si le sigo el juego ahí, es para ver hasta dónde llegaba, ¿qué voy a querer con él?... es un mentiroso. Ella debe estar tranquila porque nunca le haría caso a su flaco, hasta me enviaba videos íntimos, pero no me interesa él. Yo no estoy mintiendo, nosotros no nos conocemos en persona, nunca le he aceptado una salida", aclaró.

De esta manera, 'Churrito' Hinostroza está nuevamente en el 'ojo' de la tormenta luego de que saliera las conversaciones que tuvo con Débora Goytizolo donde negaba estar de saliente con alguien, a solo días previos de oficializar a Masiel Málaga. En los mensajes se puede ver cómo el pelotero afirmaba ser soltero y sin compromiso.