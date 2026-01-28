Yahaira afirma que su familia quiere a 'El Diablo' y habría oficializado su relación: "Una etapa bonita"

Desde hace muchos meses, Yahaira Plasencia viene siendo vinculada con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo'. Tras señalar que solo estaban conociéndose, la salsera ya habría confirmado su relación amorosa con el empresario.

Yahaira sobre Luis Fernando

Durante una entrevista con el programa 'América Espectáculos' cuando realizaba la grabación de su nuevo 'Live Sessions', Yahaira Plasencia habló sobre su vinculo con 'El Diablo'. Inicialmente, la salsera salió a desmentir los rumores de embarazo y que actualmente, no tiene planes de convertirse en madre, pero sí en un futuro.

"¿Tienes algún proyecto para ser mamá?", le preguntan, y la salsera responde: "No, por el momento no la verdad. Estoy tranquila enfocada en mi trabajo en las cosas que quiero hacer, aún quiero cumplir muchas cosas más. Sé que un hijo es una bendición, pero ahora no es el momento".

Luego, la artista comienza hablar sobre la relación que estaría llevando con el empresario Luis Fernando Rodríguez. La 'Patrona' sorprendió al revelar que estaría en una etapa muy bonita en su vida, donde está con mucha tranquilidad y sería gracias a él.

"Estoy en una etapa bonita en mi vida, tranquila, en paz. Siento que hace mucho no sentía esa paz bonita y esa tranquilidad. Quiero manejarlo así, cuidarlo bonito porque somos diferentes rubros, cada quien en lo suyo. Entonces, yo estoy en lo mío, él en lo suyo", comentó.

'El Diablo' comparte con su familia

En otro momento, Yahaira Plasencia comenta que viene prefiere mantener su vida en estricto privado para poder estar tranquila. Además, revela que el empresario respeta mucho su trabajo como cantante y sus horarios tan cambiantes que incluso, la ha acompañado en muchas ocasiones. Incluso, ha revelado que ha formado una bonita relación con su familia, que lo viene aceptando como uno más.

"Respeta mucho mi espacio, pero hay eventos donde sí me acompaña, no le veo nada de malo. (Tú familia ya lo conoce y comparten) Lo quieren muchísimo, es una muy buena persona y todo muy bien", comentó la salsera ante el medio de prensa sorprendiendo con la gran cercanía que tiene con 'El Diablo'.

De esta manera, Yahaira Plasencia estaría relevando que su relación con Luis Fernando Rodríguez sería algo mucho más allá que salientes, ya que comparte con su familia y según reveló la misma cantante, estaría dándole una paz en su vida que la emociona mucho compartirlo con 'El Diablo'.