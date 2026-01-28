Pamela Franco tras insinuación de Pamela López sobre Cueva y abogada: "Hablará por experiencia propia"

Hace unos días atrás, Pamela López insinuó que Christian Cueva tendría algo con su abogada, pero la profesional salió a negarlo. Es así como ahora Pamela Franco responde con todo a la influencer 'KittyPam' con tremendo mensaje.
¡Le responde a Pamela López!
En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco es consultada sobre las declaraciones que dio Pamela López. La madre de los hijos de Cueva señaló que el pelotero tendría algo con su abogada, porque lo defiende por completo.
Ante esto, la cantante de cumbia señala que está súper segura de su relación con el futbolista peruano y que ha tenido abogados anteriormente, a quienes ha pagado con dinero. Por su parte, manda tremenda indirecta a la influencer señalando que hablaría bajo su propia experiencia.
"No sé, mira yo he tenido abogados y los honorarios de los abogados, yo los he pagado en efectivo, no he pagado yo de otra manera. No sé por qué lo digan. Yo lo tengo súper claro todo, cada uno debe hablar por experiencia propia", expresó.
Pamela Franco afirma que gana su propio dinero
EN una entrevista anterior, Pamela López acusó a Pamela Franco de tener una segunda profesión a parte de ser cantante. Ante esto, da a conocer que hizo una carrera profesional como contadora y además, estudio marketing.
"Soy contadora pública, colegiada, para que se entere y estudié marketing y bueno si quiere saber cosas mías que me llame, le gusta hacerlo. Yo trabajo, cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo, en mis 37 años nadie me ha mantenido...bueno si Christian me quiere dar algo, ¿por qué no? Es mi pareja", señaló.
Ante las constantes ataques que viene recibiendo de Pamela López cada vez que da una entrevista, la cantante de cumbia señala que hay personas que son felices y hablan según como son realmente. Es así como manda tremenda indirecta a la popular 'KittyPam'.
"No le encuentro sentido... la gente habla cada estupidez, la gente da lo que tiene aquí (corazón) y aquí (cabeza)", comentó en la entrevista con el medio de comunicación de entretenimiento.
De esta manera, Pamela Franco sale a responder a Pamela López tras atacarla constantemente en las entrevistas que da. En ese sentido, la cantante también habló sobre las insinuaciones que da la influencer sobre Christian Cueva y su abogada, pero responde que la 'KittyPam' estaría hablando bajo su propia experiencia.