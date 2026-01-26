Samahara Lobatón fue captada en la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso contra Bryan Torres

El caso de presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón sigue generando controversia y mantiene la atención pública. La Fiscalía excluyó a Melissa Klug del proceso, pese a que ella presentó la denuncia, lo que encendió alertas y podría afectar el desarrollo de la investigación, que avanza bajo presión mediática.

Samahara Lobatón es captada en la Divincri y genera incertidumbre

Luego de que el abogado de Melissa Klug informara públicamente que la Fiscalía decidió apartarla de la investigación, Samahara Lobatón fue registrada ingresando a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), acompañada de su abogado. Esta diligencia ya había sido anticipada por la defensa legal de su madre, aunque no se precisaron los motivos concretos de su presencia en dicha sede policial.

La aparición de Samahara en la Divincri generó inquietud, debido a que su testimonio resulta clave para el avance del proceso. Sin embargo, la influencer se ha mantenido hermética respecto a su postura frente a la agresión denunciada, lo que ha alimentado especulaciones sobre una posible retractación o incluso un intento de favorecer a Bryan Torres.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Numerosos usuarios expresaron su preocupación y cuestionaron la falta de claridad en torno a las acciones de Samahara. Comentarios como:

"Seguro lo está defendiendo", "Está declarando que su esposo es un angelito", "¿Qué espera el Ministerio Público? Esos niños corren peligro" y "Si retira la denuncia no le van a creer" inundaron diversas plataformas digitales.

Este contexto ha generado un clima de incertidumbre, ya que la exclusión de Melissa Klug limita la participación activa de quien impulsó inicialmente el proceso, mientras que el silencio de la presunta víctima directa podría derivar en un debilitamiento del caso ante las autoridades.

Reaparición digital de Samahara con nueva cuenta de TikTok

En medio de la presión mediática y el debate público, Samahara Lobatón optó por reenfocar su presencia en redes sociales. La influencer anunció el lanzamiento de su única cuenta oficial de TikTok, con la intención de dejar atrás perfiles falsos y retomar la comunicación directa con sus seguidores.

Su primer video no abordó el conflicto legal ni las críticas recibidas. Por el contrario, Samahara decidió compartir un mensaje íntimo sobre su rol como madre y la experiencia de criar a sus hijos. En el clip, se mostró sensible y reflexiva, destacando la importancia que tienen los menores en su vida.

"Maternar es muy difícil pero desde que soy mamá sé que es mi mayor vocación", escribió en la publicación que acompañó su estreno en la plataforma.

Asimismo, aseguró que sus hijos representan "todo lo que está bien" en su vida, dejando en claro que su principal prioridad se centra en su familia. En sus contenidos, también adelantó que recomendará emprendimientos y compartirá aspectos cotidianos de su día a día, buscando reconstruir su imagen digital en medio de la polémica.