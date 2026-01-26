Fiscalía limita participación de Melissa Klug en caso de Samahara Lobatón: "Se nos impide presentar pruebas"

Desde que se conoció la agresión sufrida por Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres, Melissa Klug se convirtió en la primera en denunciar los hechos ante las autoridades. Sin embargo, recientes decisiones de la Fiscalía han generado sorpresa y cuestionamientos, ya que la empresaria ha sido excluida del caso, limitando su participación en la investigación de su hija.

Exclusión de Melissa Klug genera cuestionamientos legales

Durante la última edición del programa Día D, se informó que la Fiscalía ha relegado a Melissa Klug a un rol de simple testigo, lo que impide que participe activamente en la pesquisa. Según su abogado, Benji Espinoza, esta decisión contradice el artículo 94.1 del Código Procesal Penal, que reconoce como víctimas a quienes sufren las consecuencias de un delito, incluso si no fueron los directamente agredidos.

"La víctima directa, que es Samahara Lobatón, ya no participa en la investigación, sino solo como testigo de su calidad de denunciante, porque resulta esto grave. Si recibe directamente la ofensa, que sería Samahara Lobatón, también se considera víctima a las personas que se ven perjudicadas por las consecuencias del delito que comete el agresor, que en este caso sería la mamá de la agredida, Melissa Klug", explicó Espinoza.

El abogado agregó que, al ser relegada a testigo, Melissa Klug no puede presentar pruebas ni colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos, una limitación importante, dado que la víctima directa aún no ha pasado la pericia psicológica ordenada por la Fiscalía.

"Hemos presentado un conjunto de recursos para que a Melissa Klug se le considere como parte agraviada y, en consecuencia, podamos impulsar, alegar, presentar pruebas y colaborar con la investigación. El fiscal nos ha respondido que, como Samahara ha guardado silencio, se ha ordenado una pericia psicológica que todavía no se ha realizado, y lo más probable es que no la pase", agregó.

Criterios restrictivos de la Fiscalía y próximos pasos

La situación se complica con la próxima visualización del video probatorio, en la que la Fiscalía solo permitirá la presencia de Bryan Torres, su defensa, Samahara Lobatón y su abogado, excluyendo a Melissa Klug. Como testigo directa del estado de su hija tras la agresión, la influencer podría identificar tanto a la víctima como al agresor en las imágenes.

Espinoza criticó este "criterio restrictivo" del fiscal, señalando que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y debilita la investigación en un caso de extrema gravedad.

"Me queda claro que este fiscal, con este criterio restrictivo, ignorando el derecho internacional de derechos humanos sobre víctimas, creo que este caso va al archivo si no hay una investigación diligente y prolija, y no se nos permite participar", concluyó.

La exclusión de Melissa Klug evidencia un vacío en la investigación que podría afectar el esclarecimiento de los hechos. Mientras la Fiscalía mantiene su criterio restrictivo, sus abogados buscan que se reconozca su calidad de víctima indirecta. El caso sigue bajo la mirada del público y defensores de derechos humanos, quienes advierten que cada decisión procesal será determinante.