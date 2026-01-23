RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡Da más detalles!

Abogado de Sergio Peña cuestiona denuncia en contra de jugadores: "Siempre hubo consentimiento"

Por medio de una entrevista, abogado de Sergio Peña dio más detalles detrás de la denuncia que puso una joven contra su patrocinado y otros dos jugadores de Alianza Lima.

Abogado de Sergio Peña cuestiona denuncia en contra de jugadores
Abogado de Sergio Peña cuestiona denuncia en contra de jugadores (Composición Karibeña)
23/01/2026

Luego de la denuncia de una joven contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el abogado de uno de los jugadores salió a contar más detalles sobre lo que sucedió en Uruguay. Es así como ahora, reveló que su patrocinado le contó que nada fue en contra del consentimiento de la jovencita. 

Abogado cuestiona denuncia

En una entrevista con Milagros Leiva, el abogado de Sergio Peña salió a contar más detalles sobre el hecho que ocurrió en el hotel donde el equipo de Alianza Lima estaba concentrado en Uruguay

"Las cosas no han sido claras y transparentes. Mediáticamente ha vendido, sí, han sido denunciados, pero dos cosas importantes. Fue consentida los actos con las personas que se hayan tenido o no; y segundo, ese estado de inconsciencia era real? se va a poder probar un estado de inconsciencia o no?", expresó. 

Según viene contando el representante del futbolisto peruano, es que según lo que vio no hubo alguna resistencia de la joven. Así mismo, cuestionó de que la mujer haya quedado en un estado de inconsciencia cuando estuvo en aquella habitación.

"De lo que me han contado, no habría agresión por dos cosas porque nunca se resistió, siempre hubo consentimiento, pero lo que tenemos que ver es que si es verdad los que estaban en la habitación estaban en un estado de inconsciencia por ingestas de alcohol. Una cosas es tomar un trago y otra, dos o tres botellas", dijo. 

Carlos Zambrano y Miguel Trauco niegan denuncia en su contra: "Confío en la justicia"
Lee también

Carlos Zambrano y Miguel Trauco niegan denuncia en su contra: "Confío en la justicia"

Señala que las jovencitas no habrían estado ebrias

El abogado de Sergio Peña contó los jugadores no podrían llevar bebidas alcohólicas al hotel, ya que solo tienen pequeñas botellitas dentro del lugar y que fueron las mujeres quienes habrían llevado las botellas. Así mismo, cuestionó que la joven haya estado inconsciente durante los hechos.

"La inconsciencia le hubiera permitido salir luego de la habitación, hacer su checkout del hotel sin que ningún integrante del hotel pueda prever algo, o si estaba en ese estado, las cámaras lo podrán demostrar ¿Pudo subir a un avión en estado de ebriedad? Un estado de inconsciencia es que no te puedes mover ni pararte, ese nivel de alcohol se te irá en una hora para poder irte en un avión y hacer un viaje internacional", señaló. 

Abogado de Sergio Peña rompe su silencio tras grave acusación: "Estoy seguro de que los tres chicos serán absueltos"
Lee también

Abogado de Sergio Peña rompe su silencio tras grave acusación: "Estoy seguro de que los tres chicos serán absueltos"

De esta manera, el abogado de Sergio Peña ha revelado más detalles sobre aquel encuentro donde afirma que su patrocinado habría conocido por primera vez a aquellas mujeres. Además, señaló que según su relato no habría ocurrido nada en contra del consentimiento de la joven. 

Temas relacionados abogado denuncia hubo consentimiento Sergio Peña

Siga leyendo

Lo Más leído

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

últimas noticias
Karibeña