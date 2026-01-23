Abogado de Sergio Peña cuestiona denuncia en contra de jugadores: "Siempre hubo consentimiento"

Luego de la denuncia de una joven contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el abogado de uno de los jugadores salió a contar más detalles sobre lo que sucedió en Uruguay. Es así como ahora, reveló que su patrocinado le contó que nada fue en contra del consentimiento de la jovencita.

Abogado cuestiona denuncia

En una entrevista con Milagros Leiva, el abogado de Sergio Peña salió a contar más detalles sobre el hecho que ocurrió en el hotel donde el equipo de Alianza Lima estaba concentrado en Uruguay.

"Las cosas no han sido claras y transparentes. Mediáticamente ha vendido, sí, han sido denunciados, pero dos cosas importantes. Fue consentida los actos con las personas que se hayan tenido o no; y segundo, ese estado de inconsciencia era real? se va a poder probar un estado de inconsciencia o no?", expresó.

Según viene contando el representante del futbolisto peruano, es que según lo que vio no hubo alguna resistencia de la joven. Así mismo, cuestionó de que la mujer haya quedado en un estado de inconsciencia cuando estuvo en aquella habitación.

"De lo que me han contado, no habría agresión por dos cosas porque nunca se resistió, siempre hubo consentimiento, pero lo que tenemos que ver es que si es verdad los que estaban en la habitación estaban en un estado de inconsciencia por ingestas de alcohol. Una cosas es tomar un trago y otra, dos o tres botellas", dijo.

Señala que las jovencitas no habrían estado ebrias

El abogado de Sergio Peña contó los jugadores no podrían llevar bebidas alcohólicas al hotel, ya que solo tienen pequeñas botellitas dentro del lugar y que fueron las mujeres quienes habrían llevado las botellas. Así mismo, cuestionó que la joven haya estado inconsciente durante los hechos.

"La inconsciencia le hubiera permitido salir luego de la habitación, hacer su checkout del hotel sin que ningún integrante del hotel pueda prever algo, o si estaba en ese estado, las cámaras lo podrán demostrar ¿Pudo subir a un avión en estado de ebriedad? Un estado de inconsciencia es que no te puedes mover ni pararte, ese nivel de alcohol se te irá en una hora para poder irte en un avión y hacer un viaje internacional", señaló.

De esta manera, el abogado de Sergio Peña ha revelado más detalles sobre aquel encuentro donde afirma que su patrocinado habría conocido por primera vez a aquellas mujeres. Además, señaló que según su relato no habría ocurrido nada en contra del consentimiento de la joven.