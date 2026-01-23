Carlos Zambrano y Miguel Trauco niegan denuncia en su contra: "Confío en la justicia"

Un medio argentino dio a conocer la denuncia que puso una joven de 22 años en contra de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras su concentración en Uruguay. Ahora, se han pronunciado acerca de los hechos delictivos.

Carlos Zambrano emite comunicado

A través de sus redes, Carlos Zambrano decidió pronunciarse como lo hizo Sergio Peña. En su comunicado, el pelotero señala que rechaza todo tipo de violencia contra la mujer y que todo caso debe ser tratado con responsabilidad.

"La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo prejuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", expresó.

Así mismo, señaló que se queda en entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos.

"Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho. Agradezco el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano", señaló.

Miguel Trauco niega también la denuncia

Por su parte, Miguel Trauco también señaló la misma información en su comunicado negando todas las acusaciones. Así mismo comentó que ha guardado silencio hasta el día de hoy porque priorizó informarse sobre la denuncia que se presentó en su contra.

"Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho. Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", señaló.

"Dicho esto, me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva", comentó finalmente.

De esta manera, ambos jugadores han expresado su confianza en la justicia y que no cometieron ningún delito en contra de la joven denunciante. En sus comunicados, Carlos Zambrano y Miguel Trauco afirmaron que ayudarán con todas las diligencias.