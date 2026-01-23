Paola Rubio sorprende al aparecer como vendedora de mangos y cantar en un bus: "Lleve, casero"

Paola Rubio volvió a dar de qué hablar, pero esta vez lejos de los escenarios. La cantante de cumbia sorprendió al aparecer como vendedora de mangos dentro de un bus, donde no solo ofreció la fruta, sino que también se animó a cantar, generando una ola de comentarios en redes sociales. El divertido momento fue grabado por el creador de contenido Anderson Terrones y rápidamente se volvió viral.

Paola Rubio vende mangos y canta en bus

Paola Rubio sorprendió con una inesperada aparición vendiendo mangos dentro de un bus. La cantante se animó a ofrecer la fruta con una caja de madera y, como era de esperarse, terminó cantando en plena unidad de transporte, desatando risas, sorpresa y muchos comentarios entre los pasajeros y usuarios en redes.

En el video se ve a Paola Rubio ofreciendo mangos con mucha energía. En ese momento, el creador de contenido Anderson Terrones la reconoció y no dudó en bromear con ella.

"Lleve, casero", dijo Paola mientras caminaba por el pasillo del bus. "¿Cuánto está un mango, casera? ¿Usted no es la que canta 'dice que no te puedo ver'?", comentó Anderson. Paola respondió: "Ay sí, pero bueno ya no me dio la música así que ja ja ja ja ja", provocando carcajadas.

Luego, Anderson le pidió que cante un tema. La cantante aceptó de inmediato y explicó porque estaba vendiendo mangos.

"Uno unito por favor para colaborar, pero una cancioncita por favor", dijo Anderson. "Ah ya. Una que saqué en el último grupo que estuve. (Loca, loca) Se creó el grupo, pero ya luego ya no dio ya ja ja ja es un tema no sé si lo habrás escuchado", señaló Paola.

Acto seguido, Paola cantó con entusiasmo dentro del bus. Su interpretación rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

"Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca. Ese amor es mío, solo mío", interpretó Paola. "Buena, buena", le dijo Anderson, mientras ella cerraba el momento con un simpático: "Ya casero, gracias". "Siga vendiendo amiguita, gracias", respondió él, entre risas.

¿Estrategia para promocionar su música?

El video no tardó en volverse viral y muchos seguidores quedaron sorprendidos al ver a Paola en esta faceta tan distinta. Sin embargo, se cree que el clip podría haber sido una forma creativa de promocionar el "Mix Loca" de la orquesta Amor Rebelde, agrupación en la que actualmente sigue firme tras su salida de Son del Duke en medio de una polémica.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios destacaron su sencillez y carisma: "JAJA QUE LINDA PERSONA ES PAOLA RUBIO Y UNA GRAN CANTANTE", "la amo", "yo también quiero papaya", "ay como no encuentro a esta casera caramba". Otros bromearon diciendo: "Por culpa de sus mangos estoy llorando...", demostrando que el video logró sacar más de una sonrisa.

También hubo mensajes más críticos, pero la mayoría resaltó su actitud positiva y su forma divertida de conectar con la gente, algo que siempre ha caracterizado a la cantante. Además, un internauta notó la presencia de Valeska Chunga, integrante de Amor Rebelde, quien aparece al fondo observando la escena con sorpresa.

"Uh, lo que comienza mal, mal termina", señaló un usuario. "Y atrás Valeska mirando como que está pasando acá xdd", escribió un internauta.

En conclusión, Paola Rubio apareció vendiendo mangos y cantando dentro de un bus. Esto generó diversas reacciones en redes sociales y abrió el debate sobre si se trató de un momento espontáneo o una estrategia de promoción. Más allá de las interpretaciones, el video logró captar la atención del público.