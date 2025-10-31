Paola Rubio anunció su salida oficial de Son del Duke: "Ya no se sentía como una familia"

Son del Duke se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más sonadas en los últimos meses, pero ahora afronta el retiro de cuatro integrantes. La última en anunciar su salida es la cantante Paola Rubio a través de un comunicado.

Paola Rubio confirma su salida

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la joven Paola Rubio ha revelado que ya no forma parte de Son del Duke. Es así como la artista deseo lo mejor a Alex Duque por la oportunidad en su publicación.

"Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación Son del Duke, solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque a su marca Son del Duke, y a los coordinadores, de círculos que todo lo que dan de corazón se les multiplica por tres", expresó.

Así mismo, expresó que si bien pasó por momentos muy buenos en el grupo de cumbia, ahora ya no lo sentía así. Por ello, tomó la decisión de retirarse y espera que el público pueda apoyarla en su nueva aventura.

"Que todo lo que pasa es parte de un proceso, guardaré en mi corazón los buenos momentos vividos, no me siento del todo feliz por tomar esta decisión. Di todo de mí por el bien de la marca y lo seguiré dando a donde vaya, pero sálvese quien pueda, ya no se sentía como una familia, espero seguir contando con su apoyo, ustedes son mi fuerza", dijo.

¡La salida de otros integrantes!

Son del Duke se encontraba en medio de una gira por Europa cuando tres integrantes anunciaron su salida inmediata de la agrupación. Es así como primero anunció Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño'. Esta noticia causó revuelo en las redes sociales, ya que fue de manera inesperada su salida.

Los tres publicaron un comunicado señalando que agradecían al fundador del grupo por darles la oportunidad, pero que no se sentían cómodos en las últimas semanas causando así su salida repentina. Aunque muchos empezaron a señalar que se habrían retirado masivamente para formar su propia orquesta musical.

De esta manera, Paola Rubio se ha sumado a la salida masiva de los integrantes de Son del Duke dejándolos casi sin cantantes. Los seguidores se han quedado consternados por esta decisión de cuatro integrantes que salieron de manera repentina dejando al aire al grupo de cumbia para sus próximas presentaciones y esperan el anuncio de los nuevos jales.