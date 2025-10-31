¡Lo nuevo! Leslie Shaw y Orquesta Candela se unen para lanzar el tema "La Angurrienta"

La cumbia peruana es una de las géneros musicales más fuertes en el Perú, donde Leslie Shaw ha ingresado con fuerza realizando varios éxitos. Ahora, acaba de estrenar un nuevo tema musical junto a Orquesta Candela.

Estrena "La Angurrienta" junto a Orquesta Candela

Leslie Shaw es una de las artistas de cumbia más recientes que está sumando grandes éxitos musicales. Ha realizado colaboraciones musicales junto a Hermanos Yaipén, Marisol, entre muchos más. Cada uno se ha convertido en todo un 'boom'.

El pasado 30 de octubre, Leslie Shaw acaba de estrenar su nuevo tema "La Angurrienta", esta nueva canción es interpretada al lado de Orquesta Candela. Este junte se convirtió en un éxito ya que desde su lanzamiento ha sumado miles de reproducciones y comentarios de sus seguidores apoyándolos.

'La Angurrienta' también funge como la canción principal del segundo álbum de estudio de la Barbie de la Cumbia: 'Hay Niveles (Deluxe)'. Este nuevo disco de la 'Gringa' ya se encuentra disponible en su canal de YouTube, así como todas sus producciones musicales.

La nueva colaboración musical de cumbia peruana ya está disponible en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube con el videoclip oficial. En una conferencia de prensa, presentaron de manera oficial el tema y promete convertirse en la favorita del público.

Sobre Leslie Shaw

La artista Leslie Shaw cuenta con una trayectoria musical de amplia trayectoria donde ha incursionado en varios géneros musicales. Además, ganó varios premios internacionales y colaboraciones con reconocidos cantantes como Thalia, pero ahora incursiona en la cumbia y reside en Perú.

Entre sus temas más sonados de la cumbia están "Pendejerete", "Hay Niveles", "Tanto amarnos tanto", "Fin de semana", entre otros más. Ahora, ha lanzado un nuevo álbum donde cuenta con éxitos de la cumbia peruana con muchos más.

Aunque primero realizó colaboraciones musicales con grandes grupos y artistas del medio, ahora se encuentra en un problema mediático. Primero, la 'gringa' se enfrentó en un problema legal con Carlos Rincón por sus composiciones y luego, varios artistas se sumaron en su contra como Handa, César BK, Estrella Torres, Flavia Laos, Mayra Goñi, Micheille Soifer y Chechito.

De esta manera, Leslie Shaw es una de las cantantes de cumbia sigue avanzando en su carrera musical sacando más éxitos, como el más reciente titulado "La Angurrienta". Este sencillo es una colaboración musical junto a Orquesta Candela que está disponible en todas las plataformas digitales.