Pamela Franco respondería a Magaly y Pamela López disfrazándose de policía: "Llegó la oficial"

En las últimas semanas, Pamela López estuvo comentando sobre Christian Cueva y la infidelidad con Nadeska Widausky, pero señaló que detrás de todo eso agradecería a Pamela Franco por ya no tenerlo. Ante esto, la cantante habría respondido en las redes con una indirecta.

Pamela Franco se disfraza de policía

Por medio de las redes sociales de una marca de estética, Pamela Franco apareció para promocionar por la celebración de Halloween. Es así como apareció vestida de oficial en dos videos divertidos. Primero, aparece como 'la oficial Franco' para poner una multa para que los clientes puedan tener promociones.

Después, publicaron un segundo video donde aprovechan para usar el audio que Magaly Medina lanzó en el 2024. Aprovechando la coyuntura, decidieron grabar este video bailando y disfrutando. Por ello, se cree que la cantante de cumbia habría respondido de esta manera que sigue siendo la 'oficial' de Christian Cueva.

"Disfrácense de policía para que alguna vez se conviertan en la oficial", se escucha en el audio con la clásica risa de la 'urraca' en el fondo.

El video se ha viralizado en las redes sociales debido al disfraz de Pamela Franco y ha causado la reacción de muchos de sus seguidores. Muchos tomaron con humor la publicación y como una respuesta también para las críticas de la conductora de TV.

Magaly y Pamela López criticándola

En más de una ocasión, Pamela López ha arremetido contra Pamela Franco por haberse metido en su matrimonio con Christian Cueva. Todo esto estalló más cuando el pelotero y la cantante de cumbia formalizaron su relación después de haber sido amantes.

Ante esto, Magaly Medina también lanzó una frase el año pasado donde decía que las personas que estuvieron de amantes se disfrazaran de policía para ser las oficiales. Señalando que la cantante de cumbia tendría que usar aquel disfraz para Halloween.

Desde que oficializaron su relación amorosa, la cantante de cumbia y el pelotero de Emelec han pasado por diversos momentos buenos, pero también un poco malos. Aún así se siguen manteniendo juntos hasta el día de hoy a pesar de la distancia.

De esta forma, Pamela Franco sigue trabajando en su carrera musical y manteniendo una relación formal con Christian Cueva. Aunque ahora, la cantante de cumbia llamó la atención disfrazándose de policía por Halloween usando el audio de Magaly, se cree que fue una forma de responderle a la 'urraca' y a Pamela López ante las críticas.