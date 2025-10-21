¡Explota las redes! La Tigresa del Oriente sorprende al lanzar su versión de 'Thriller' de Michael Jackson

Juana Judith Aguilar, conocida mundialmente como La Tigresa del Oriente, volvió a encender las redes sociales con un lanzamiento inesperado. La cantante peruana sorprendió a sus seguidores al presentar una versión en español de "Thriller", el icónico tema de Michael Jackson, adaptado al estilo selvático que la caracteriza y que la ha convertido en un fenómeno mediático.

Nuevo video viral de La Tigresa

La artista ya ha demostrado su capacidad de generar contenido viral en varias ocasiones, con temas que se convirtieron en tendencia en discotecas de todo el país, como Indigente, 'El Baile del Calamar' y 'Date Placer'. En esta ocasión, La Tigresa utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar su versión de Thriller, acompañada de la descripción: "Estoy bien THRILLER".

El lanzamiento llega pocos días antes de la celebración de Halloween y busca capturar la esencia del clásico de Michael Jackson. La letra en español se combina con un videoclip que emula el original, incluyendo maquillaje de zombie y un atuendo similar al que usó el 'Rey del Pop'.

Junto a ella participan los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya, quienes aportan energía y dinamismo a la producción, consolidando la propuesta como un homenaje colorido y divertido. Además, la producción estuvo a cargo de Tito Silva Music.

Reacciones del público y admiración por su trayectoria

.Con apenas unas horas de publicado, el clip ya ha superado las 619 mil reproducciones en TikTok y se ha replicado en múltiples plataformas, consolidando nuevamente a la cantante como una referencia del entretenimiento peruano.

Además, el video ha generado todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios se burlaron del resultado, otros destacaron la dedicación y la autenticidad de la artista.

"Una vez más la IA ha sido superada", escribió un internauta; otro agregó: "Podrán burlarse de la señora, pero es el mejor ejemplo de mujer trabajadora que a pesar de sus años sigue trabajando".

Los seguidores también resaltaron la capacidad de La Tigresa para reinventarse y mantenerse vigente en la industria musical:

"Amo su autenticidad, sus ganas, su forma de reinventarse siempre. Además tiene un corazón tan hermoso. Eres lo máximo mi querida Judith. TE ADMIRO", comentó un fanático.

Con más de siete décadas de vida, La Tigresa del Oriente demuestra que sigue siendo un ícono de resistencia cultural y mediática. Su música y estética han trascendido la ironía inicial de su carrera, consolidándola como un símbolo de autenticidad y creatividad.