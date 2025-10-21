Xiomy Kanashiro sorprende al hablar directamente de Yahaira Plasencia: ¿Qué dijo?

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue generando gran interés. Aunque prefieren mantener un perfil bajo, Xiomy respondió a las comparaciones con las exparejas de Farfán, especialmente Yahaira Plasencia, y habló sobre los rumores de una posible boda.

Xiomy Kanashiro opina sobre Yahaira Plasencia

En una reciente entrevista con América Espectáculos, Xiomy Kanashiro se sinceró sobre las comparaciones que suele recibir desde que formalizó su relación con Jefferson Farfán. La bailarina aseguró que estos comentarios no le afectan y que prefiere centrarse en su presente.

"No me incomoda absolutamente nada porque no las conozco. No hablo de terceras personas, yo solamente, mirar al pasado es por las puras. Creo que cuando una ya está viendo su presente, no tiene nada que ver su pasado (...) Todo bien", declaró con firmeza.

Además, Kanashiro también aclaró que no tiene ningún problema con Yahaira Plasencia, pese a los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta rivalidad entre ambas.

"Lo tomo de la mejor manera, no tengo nada en contra de ella ni con otra persona, siempre lo he recalcado", afirmó.

Eso sí, dejó claro que no planea tener ningún tipo de encuentro con las exparejas del exfutbolista, como ocurrió en su momento con Melissa Klug y Darinka Ramírez.

"No, eso sí no está en mis planes para nada", expresó. Finalmente, la bailarina recalcó que lo único que le importa es mantener su relación en paz. "Es que mientras tu familia y tus amistades sepan cómo eres, el resto no importa", añadió.

Xiomy Kanashiro rompe el silencio y habla sobre una posible boda

Ante las crecientes especulaciones, el programa 'América Hoy' buscó a Xiomy Kanashiro para conocer la verdad detrás de las imágenes que circularon en redes sociales. Durante la conversación, la modelo mostró con orgullo el anillo que Jefferson Farfán le habría regalado, aunque evitó confirmar si se trataba de uno de compromiso.

"Pero ese ya lo habían visto, chicos. (enseña el anillo). Bueno, tú no sabes lo detallista que soy yo, porque no mostramos todo (...) Felices y contentos nosotros viviendo nuestra relación, ese amor bonito que tenemos con la familia, con las amistades", explicó, dejando entrever que ambos atraviesan una etapa estable y tranquila.

Consultada sobre cómo imagina su boda, Xiomy no ocultó su entusiasmo y reveló que la música sería fundamental en ese día tan especial. La popular 'Chinita' contó que tiene muchos amigos músicos, por lo que la celebración estaría llena de ritmo y alegría.

"Uy, yo tengo un montón de amistades. Yo creo que ni los voy a tener que contratar. Estarían ahí, no más. En realidad todos somos timberos. Nos encanta la timba, el reparto, la cumbia, el rock, el huayno. Yo tendría, creo que sí, de todo", comentó entre risas.

Aunque la idea de una boda suena cada vez más cercana para sus seguidores, Xiomy aclaró que por ahora no existen planes concretos.

"Mm, tendría que pensarlo, ¿no? A lo que nos guste a los dos, pero ahorita nuestra prioridad es el trabajo", señaló, dejando claro que tanto ella como Jefferson están enfocados en sus proyectos personales.

Mientras las especulaciones sobre un futuro compromiso siguen creciendo, Xiomy Kanashiro prefiere mantener los pies sobre la tierra y continuar disfrutando de su relación con Jefferson Farfán sin presiones. La bailarina se mostró tranquila, segura y enfocada en sus proyectos, demostrando que la confianza y la estabilidad son pilares clave en su historia de amor con el exfutbolista.