Xiomy Kanashiro confiesa cómo se lleva con los hijos de Farfán y habla de ser mamá: "En algún momento"

Xiomy Kanashiro encendió las redes tras lucir un anillo que muchos aseguraron sería de compromiso con Jefferson Farfán. La bailarina, sin embargo, decidió romper su silencio y aclarar la historia detrás de la joya, además de revelar cómo se lleva con los hijos del exfutbolista y confesar que le gustaría tener los suyos.

Xiomy revela su vínculo con los hijos de Jefferson Farfán

La bailarina Xiomy Kanashiro volvió a estar en el ojo público tras mostrar el anillo que le regaló Jefferson Farfán, despertando rumores de una posible boda. En entrevista con "América Espectáculos", la artista decidió aclarar todo y revelar cómo se lleva con los hijos del exfutbolista, además de hablar de su sueño de ser mamá.

¿Se casarán?

Entre risas y con mucha tranquilidad, Xiomy evitó confirmar si habrá matrimonio, pero tampoco lo negó. Dejó abierta la posibilidad de tener una boda secreta.

"Eso yo creo que sería una conversación que vamos a tener entre los dos si se da en algún momento. Quién sabe, me caso, quién sabe, no me caso, uno nunca sabe, pero eso es entre nosotros", dijo. El reportero le preguntó si podrían casarse en secreto, a lo que respondió: "Quién sabe, uno nunca puede saber. A veces quizás es mejor, ¿no? Mientras menos cuentas, mejor te va".

Xiomy aseguró que su relación con la 'Foquita' va viento en popa y que ambos prefieren mantenerla alejada de los escándalos. Además, recordó cómo se conocieron y dejó claro que su historia no nació de la noche a la mañana.

"Yo no he sido mucho de hablar de mi relación con él. Creo que los dos lo tenemos muy en claro. Él con su trabajo, yo con el mío, y así es mejor. Nos llevamos súper bien, la verdad", comentó. "Jeff y yo nos conocemos hace cinco años. Lo de nosotros se dio el 6 de enero de este año. Hemos hecho un match muy bonito, ambos trabajadores, él sabe que estoy para apoyarlo en lo que sea", reveló.

La bailarina también dejó en claro que es una mujer independiente y que puede mantenerse por sí misma. Con firmeza, señaló que no tiene por qué justificar su vida ni sus decisiones ante nadie, y que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo con Kanomy Band y en apoyar el crecimiento de su grupo.

¿Cómo se lleva con los hijos de Farfán?

Xiomy también habló sobre su relación con los hijos de Jefferson Farfán, y aseguró que la convivencia con ellos es muy buena. Cuando le preguntaron si le gustaría tener hijos, fue clara.

"Bien, súper bien, con todos muy bien. Nos llevamos súper bien con todos", dijo sonriente. "Sí, yo sí lo he dicho en algún momento, pero ahorita no es prioridad. Estoy muy enfocada en mi trabajo. Si se da en algún momento, bienvenido sea. Uno o dos, no más, soy igual que mi mamita y mi papito", señaló.

Más detalles de su relación con Farfán

Xiomy también contó que su familia aprueba su relación con la 'Foquita' y que su padre se lleva muy bien con él. La bailarina destacó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para mantener una relación estable y tranquila.

"Mi papito se lleva bien con Jeff. Han logrado una muy buena unión. Mi papá es japonés, un poco serio, no muestra muchas expresiones, pero está feliz y contento. Mientras yo esté feliz, todo va a estar bien", contó emocionada.

Por otro lado, descartó sentirse incómoda por las comparaciones con las exparejas del exfutbolista. Finalmente, Xiomy dejó claro que no se deja afectar por los comentarios ajenos y que está disfrutando su relación.

"No me incomoda absolutamente nada porque no las conozco. No hablo de terceras personas. Mirar al pasado es por las puras. Yo estoy enfocada en mi presente y en mi relación (¿Te reunirías con ellas?) Eso sí no, no está en mis planes, para nada", afirmó. "Mientras tu familia y tus amistades sepan cómo eres, el resto no importa. Eso es lo importante", dijo convencida.

En conclusión, tras los rumores sobre un posible compromiso con Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro ha preferido mantener su relación lejos del escándalo y enfocarse en su trabajo. Con una buena relación con los hijos del exfutbolista y el respaldo de su familia, Xiomy demuestra madurez y seguridad al manejar su vida sentimental, sin dejarse llevar por comparaciones ni comentarios ajenos.