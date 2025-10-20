Papá de Xiomy Kanashiro sobre la posibilidad de que se casé con Jefferson Farfán: "Todavía no es el momento"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se han consolidado como una de las parejas más comentadas del espectáculo local. Aunque mantienen su relación de manera discreta, cada publicación en redes provoca revuelo y especulaciones. Recientemente, imágenes compartidas avivaron rumores de un posible matrimonio, lo que motivó al padre de Xiomy, Christian Kanashiro, a pronunciarse.

Papá de Xiomy se pronuncia sobre la relación

En una reciente entrevista para el programa 'Ponte en la Cola', Christian Kanashiro fue consultado sobre los rumores que señalan un inminente matrimonio entre su hija y el exfutbolista. El padre de la bailarina señaló que, aunque reconoce que en algún momento Xiomy se casará, considera que aún no es el momento adecuado.

"Yo sé que algún día ella tiene que casarse, pero todavía no es el momento, unos cinco años más. Él también lo sabe. Hemos conversado bien, a mí me interesaba mucho conocerlo y saber de él. Fue una buena conversación, hablamos como hombres mirándonos a los ojos para entender sus pretensiones", afirmó Kanashiro.

Además, el padre de Xiomy bromeó sobre su papel de protector, dejando en claro que siempre velará por el bienestar y respeto de su hija. Esto dejó en claro la buena relación que tiene con el exfutbolista.

"Yo soy el primer galáctico, el otro es el segundo", comentó entre risas. Y agregó: "Nuestras hijas siempre van a ser nuestras bebés, así que venga quien venga, lo que interesa es que la cuide y la respete... eso está bien, pero mucho más adelante".

El padre de Xiomy envía mensaje a Jefferson Farfán

Poco antes de estas declaraciones, hubo otra cosa que llamó la atención de los seguidores de la pareja. En una reciente publicación donde Xiomy y Jefferson aparecen juntos disfrutando de un momento especial, Christian Kanashiro, padre de la bailarina, dejó un comentario directo al exfutbolista:

"Cuida siempre a mi princesa". La respuesta de Xiomy fue inmediata: "Te amo, papi", a lo que Farfán replicó con un contundente "Siempre". El intercambio generó una ola de reacciones entre los fans, quienes interpretaron el mensaje como una señal de aprobación familiar.

De acuerdo con allegados a la familia, no es la primera vez que el padre de Xiomy expresa su opinión sobre la relación. En ocasiones anteriores, habría mostrado interés en conocer personalmente a Farfán para asegurarse de que sus intenciones fueran serias.

"Conozco sus antecedentes", habría comentado en confianza, haciendo referencia al pasado sentimental del exjugador de la selección peruana.

En conclusión, Christian Kanashiro dejó claro que, aunque respeta la relación de Xiomy con Jefferson Farfán, el matrimonio y la familia se abordarán cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, la pareja disfruta de su romance con el respaldo familiar y el cariño de sus seguidores.