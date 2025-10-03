Reimond Manco confiesa que aprendió a sobrellevar los problemas en su matrimonio: "Muchas diferencias"

Reimond Manco sorprendió al público al revelar detalles de su vida personal en una reciente entrevista. El exfutbolista admitió que, a lo largo de los once años que lleva casado con Lilia Moretti, ha enfrentado momentos complicados. Su testimonio dejó en claro que, aunque no ha sido un camino sencillo, ha sabido mantener su matrimonio.

Manco habla sobre los problemas en su matrimonio

El exvolante explicó que las discusiones y distanciamientos forman parte de la convivencia, pero lo que marcó la diferencia fue la capacidad que tuvo junto a su esposa para resolver cada situación. Esa dinámica les ha permitido seguir adelante, fortaleciendo el vínculo pese a las diferencias naturales que surgen en una relación tan extensa.

Manco recordó que el tiempo compartido le permitió entender que no existen matrimonios ideales, sino parejas que aprenden a conocerse, tolerarse y apoyarse. El futbolista también reconoció que ha habido momentos de tensión, pero también instantes de unión que lo motivaron a luchar por mantener firme la relación.

"Nos hemos separado de cuerpo, más no de casa. Yo a veces me he ido a la casa de mi mamá para no incomodarla a ella, o con mis hijos o en el mueble, pero han sido pocas las veces que me he ido a la casa de mi mamá o me iba temprano y volvía tarde", contó en el podcast de Magaly.

La historia de Manco refleja que la vida de pareja no siempre es color de rosa. Sus palabras muestran que la clave está en aceptar los errores y aprender de ellos. La sinceridad con la que habló también deja un mensaje positivo para quienes atraviesan dificultades similares.

La nueva vida de Reimond Manco

En un reportaje elaborado por Magaly TV, la firme, Reimond presentó a su numerosa familia. Según contó, su esposa es la más cariñosa y mimosa con sus hijos, mientras que él es más recto e intenta que sus cuatro pequeños vayan por el buen camino y no cometan los mismos errores que él en el pasado.

"Soy de hablarles mucho y, sobre todo, de tomar mi ejemplo de lo que he pasado, para que ellos partan desde ahí para aprender y no cometer los mismos errores", confesó.

Sus hijos también hablaron para las cámaras y describieron a Manco como un buen consejero y, a veces, un padre estricto, ya que les exige tener notas sobresalientes en el colegio. "Siempre te compra todo lo que le pides cuando te sacas buenas notas", dijo su hijo más pequeño.

Reimond tiene cuatro hijos con Lilia, dos de los cuales adoptó al casarse, ya que ella tenía dos pequeños de un compromiso anterior. "Yo conocí a mi papá cuando tenía cinco años; es el que me ha enseñado de todo, valores y principios", contó su hija mayor, quien está próxima a ingresar a la universidad.

Es así que, la confesión de Reimond Manco demuestra que la estabilidad no se alcanza con la perfección, sino con paciencia, tolerancia y compromiso. Tras once años de matrimonio, él y su esposa Lilia Moretti siguen juntos, confirmando que el verdadero amor se construye enfrentando y superando cada dificultad.