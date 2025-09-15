Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima como regalo de George Forsyth: "Orgullosamente peruano"

El Vaticano vivió un momento peculiar durante la celebración del cumpleaños número 70 del Papa León XIV, el primero que festeja como líder de la Iglesia católica tras suceder al fallecido Papa Francisco. En medio de los homenajes, la Ciudad del Vaticano se tiñó de los colores de Alianza Lima gracias a la visita de George Forsyth.

Forsyth entrega camiseta aliancista al Santo Padre

Durante sus vacaciones familiares en Italia, el también exalcalde de La Victoria se acercó al Vaticano para sostener un breve encuentro con León XIV. Allí le entregó una camiseta oficial de Alianza Lima personalizada con su nombre papal. Forsyth compartió las imágenes del momento en Instagram y generó gran repercusión entre los hinchas peruanos.

"¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Con inmenso cariño recibiste la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, así como tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios. ¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!", se lee en el post.

El papa León XIV, de nombre Robert Prevost Martínez, es reconocido en el Perú por su labor pastoral y su cercanía a las comunidades andinas. Aunque nunca ha expresado abiertamente simpatías deportivas, se sabe que en su natal Chicago es seguidor de los Medias Blancas de la MLB.

Sin embargo, algunos allegados recuerdan que, durante sus estadías en el Perú, compartió charlas sobre el fútbol local y se le ha escuchado hablar de Alianza Lima.

Alianza Lima llega con "bendición" al partido por Copa Sudamericana

La entrega del presente llega justo antes de un partido importante para el cuadro íntimo por cuartos de final de Copa Sudamericana. Alianza Lima enfrentará a la Club Universidad de Chile el jueves 18 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

El encuentro corresponde a un torneo internacional y el partido de vuelta se disputará el 25 de septiembre a la misma hora en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo. Cabe recordar que el conjunto chileno deberá jugar sin público como parte de una sanción de Conmebol que abarca siete compromisos, tras lo sucedido en argentina con Independiente de Avellaneda.

En conclusión, el gesto de George Forsyth no solo celebró el cumpleaños del Papa, sino que también reforzó el vínculo entre la fe y el fútbol, dos pasiones que movilizan multitudes. Mientras los hinchas blanquiazules sueñan con una "bendición papal" para el crucial duelo frente a la Universidad de Chile.