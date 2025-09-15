Ibai está impactado por las celebraciones en Perú por el triunfo del pan con chicharrón: "Una locura"

Ibai Llanos se encuentra gratamente sorprendido al conocer la reacción de los peruanos tras ganar el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón. El youtuber español celebró que su torneo gastronómico haya generado tanta alegría en nuestro país y hasta se mostró orgulloso de llevar felicidad en momentos de crisis.

Ibai está impresionado con Perú por el Mundial de Desayunos

Mediante un video publicado en TikTok, Ibai se preguntó por qué hay personas utilizando recortes de su rostro en manifestaciones en Perú, mientras se celebraba la victoria del pan con chicharrón. Además, hizo un análisis sobre la locura que desató el triunfo de Perú en su torneo gastronómico.

Ibai mostró videos de varios canales de televisión que habían documentado el momento exacto en que el país entero se enteró de que había ganado el Mundial de Desayunos, tras vencer a Venezuela por apenas 200,000 votos. "Miles de personas en la calle, celebrando como si fuera un Mundial de Fútbol", indicó.

Asimismo, resaltó que varios canales de televisión cubrieron el campeonato y anunciaron con orgullo que el pan con chicharrón había sido el ganador. También destacó que muchos empresarios se unieron al reto, creando versiones exclusivas del tradicional plato.

Ibai opina sobre Dina Boluarte

El youtuber incluso mostró que alguien había pagado publicidad en un panel para pedir votos por el pan con chicharrón. Además, no pasó desapercibido que varias personas de Corea y China anunciaron que habían votado por Perú en el Mundial de Desayunos.

Finalmente, Ibai resaltó que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció el triunfo del pan con chicharrón "como si se tratase de una noticia importante o de haber ganado una medalla olímpica". También mencionó que en Perú ya existe el 'Menú Ibai'.

"Me habéis hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz ver cómo, en una época donde en Internet hay tanta gente enfadada, todavía hay personas que se lo pasan bien, lo disfrutan y se sienten orgullosas de su país y de su gastronomía", sentenció.

Como se recuerda, hace unos días el pan con chicharrón se convirtió en el ganador absoluto del Mundial de Desayunos. Tras vencer a México, Ecuador y Chile, Perú superó a Venezuela y su arepa reina pepiada con más de 18.8 millones de votos en todas las redes.

Es así que, el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos no solo alegró a los peruanos, sino que también sorprendió a Ibai Llanos, quien destacó cómo la gastronomía puede unir a un país y generar orgullo nacional en momentos difíciles.