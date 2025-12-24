Papá Noel realizó su viaje navideño 2025: Este fue su recorrido por los diferentes países del mundo

¡La magia de la Navidad ya empezó! Desde las 4:00 a.m. (hora peruana), Papá Noel emprendió su recorrido desde el Polo Norte para repartir millones de regalos por todo el planeta. Como cada año, miles de personas siguen su viaje en tiempo real a través de las plataformas NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, que ya son tradición en esta fecha tan especial.

Papá Noel arranca su viaje navideño

A partir de las 4:00 a.m. (hora peruana), Papá Noel comenzó su tradicional recorrido desde el Polo Norte, llevando regalos a millones de niños alrededor del planeta. A través de las plataformas NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, todos pueden seguir en tiempo real por dónde va el trineo más famoso del mundo.

Para no perder detalle, solo debes ingresar a los sitios web NORAD Tracks Santa o Google Santa Tracker. Ahí podrás ver en un mapa interactivo qué países ya visitó y a cuáles se dirige, mientras los íconos de regalos se abren cada vez que Santa llega a un nuevo destino.

Además, las páginas ofrecen más de 20 juegos y actividades navideñas gratuitas para toda la familia. Entre los favoritos están "Pelea de bolas de nieve", "Selfie con Papá Noel", "Pingüino atraparregalos" y "Vuelo propulsado", donde tú mismo puedes pilotar el trineo.

Así fue el recorrido de Santa por el mundo

16:00

Papá Noel continua su recorrido por el resto de África y luego seguirá por Europa, América del Sur, América Central y, finalmente, América del Norte. Tras completar su paso por todos los continentes, regresará al Polo Norte para descansar hasta el próximo año, de acuerdo con el seguimiento oficial del NORAD.

🎅🏻 | EN DIRECTO: Papa Noel ya recorre el planeta: https://t.co/Oxs4yWrXTA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 24, 2025

Además, según el registro del año pasado, Papá Noel fue ubicado sobre territorio del Perú aproximadamente a las 9:45 p. m. del 24 de diciembre. Por ello, se estima que este 2025 estaría cruzando tierras peruanas alrededor de esa misma hora, llevando la magia de la Navidad a todo el país.

15:51

Tras recorrer Sudáfrica, Namibia y Angola, Santa Claus ahora se encuentra en la República Democrática del Congo, siguiendo su ruta navideña por el continente.

15:27

Santa Claus avanza por África y suma una nueva parada en Malaui, tras visitar Egipto y Zambia.

14:49

Luego de su paso por Turquía, Santa Claus ahora se encuentra en Grecia, avanzando en su tradicional recorrido navideño

14:35

Tras su paso por Ucrania, Papá Noel ahora se encuentra en Moldavia, siguiendo su ruta navideña por el mundo.

14:04

Papá Noel arribó a Irak, un país donde la Navidad no es una celebración mayoritaria, pero donde el mensaje de paz, unión y esperanza también cruza fronteras en estas fechas.

13:27

El entrañable Papá Noel continúa su recorrido navideño y, en esta ocasión, se encuentra cruzando el océano Índico, llevando la magia de la Navidad a cada rincón del planeta

13:00

Tras visitar Armenia, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, Santa Claus ahora se encuentra en Irán.

12:31

Santa Claus sigue su recorrido por Asia Central. Luego de pasar por Kazajistán, ahora Santa Claus se encuentra en Rusia, llevando el espíritu navideño a cada rincón de su viaje.

12:15

Papá Noel llegó a Pakistán, un país donde la Navidad no es una celebración tradicional, pero aun así el espíritu navideño se hizo presente con sonrisas, curiosidad y mucha emoción.

11:47

Santa Claus hizo una parada en Nepal y continúa su recorrido navideño.

11:42

Papá Noel ya se encuentra en la India, como parte de su recorrido mundial por Navidad.

11:26

De acuerdo a la plataforma NORAD, Santa Claus arribó Rusia tras estar por Mongolia.

Papá Noel por Rusia. (NORAD)

10:52

Papá Noel llegó a Tailandia.

Papá Noel por Tailandia. (NORAD)

10:33

Según NORAD, Papá Noel pasó por la Isla de Navidad tras volar por Australia.

Papá Noel por la Isla de Navidad. (NORAD)

10:15

Santa Claus se encuentra en la ciudad de Sampit, en Indonesia, tras pasar por Malasya.

Papá Noel por Indonesia. (NORAD)

10:06

Santa Claus se encuentra en la ciudad de Haikou, en China.

Papá Noel por China. (NORAD)

4:00 - 10:00

El recorrido de Papá Noel empezó fuerte desde el Polo Norte. En las primeras horas del 24 de diciembre, Santa pasó por Rusia, Oceanía y Australia, dejando sus primeros regalos en países como Papúa Nueva Guinea, Yakutsk, Melbourne y Jeju (Corea del Sur).

Luego, Santa se dirigió hacia China, sobrevolando ciudades como Beijing, Nagoya y Sapporo, antes de seguir su viaje rumbo a otros continentes. Miles de usuarios ya comparten capturas del mapa en redes sociales con mensajes.

Un clásico navideño con historia

El sistema NORAD Tracks Santa nació en 1955, cuando por error un niño llamó a la base aérea de Colorado Springs para preguntar por Papá Noel. Desde entonces, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) mantiene esta tradición que hoy se vive en todo el mundo.

Así que si quieres saber cuándo llegará Santa Claus a tu casa, no pierdas tiempo. Entra al sitio web y sigue su ruta en vivo mientras disfrutas de los juegos, la música y toda la emoción de la Navidad 2025.

En conclusión, la travesía de Papá Noel vuelve a llenar de ilusión y alegría a millones de familias en el mundo. Gracias a plataformas como NORAD Tracks Santa y Google Santa Tracker, grandes y chicos pueden seguir su recorrido en tiempo real y disfrutar de actividades interactivas. Una tradición que une generaciones y mantiene viva la magia de la Navidad año tras año.