¡Acertó! Soralla de los Ángeles predijo que Perú con su pan con chicharrón ganaría el 'Mundial de Desayunos'

¡Orgullo nacional! El Perú está de fiesta y con buen apetito. Nuestro tradicional pan con chicharrón se coronó campeón del 'Mundial de Desayunos' organizado por el streamer español Ibai Llanos, y lo más sorprendente es que la vidente Soralla de los Ángeles ya lo había anunciado horas antes.

Soralla de los Ángeles acierta en el 'Mundial de Desayunos'

El riquísimo pan con chicharrón se convirtió en el gran ganador del 'Mundial de Desayunos' organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos. Lo más sorprendente es que, horas antes del anuncio oficial, la vidente Soralla de los Ángeles ya había asegurado que Perú se llevaría el título. En la mañana del gran día, Soralla lanzó su predicción en vivo, entre las 10 y 11 a.m., con total seguridad.

"¿Perú será campeón mundial del desayuno? Bueno, vamos a ver qué cartas le salen en el tema del desayuno, vamos a ver. Le sale la carta de la estrella. Quiere decir que está bien aspectado y que vamos a tener buenas noticias en cuanto al desayuno, a este campeonato mundial del desayuno, en el cual Perú está participando", dijo la vidente.

13.09.25 | ¡Acertó! Soralla de los Ángeles predijo este mañana que Perú con su pan con chicharrón ganaría el 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos. Fuente: Karibeña pic.twitter.com/u5CbqsSMcY — @ghelanma (@ghelanma) September 13, 2025

Y no se quedó ahí. La vidente explicó que "la carta de la estrella" auguraba éxito y buenas noticias, dejando claro que todo saldría perfecto.

"La carta de la estrella augura éxito y sobre todo buena suerte y felicidades. Así que todo va a salir bien, así que no se me pongan tristes", comentó. Palabras que horas después se cumplirían al pie de la letra.

Perú arrasa con el pan con chicharrón

Pasado el mediodía, Ibai Llanos apareció en sus redes para dar el esperado resultado y confirmar la hazaña. El streamer anunció que Perú se coronó campeón del 'Mundial de Desayunos'.

"Perú campeón mundial, el pan con chicharrón lo consiguió. Aquí tenéis el trofeo oficial del 'Mundial de Desayunos', la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciese la sartén dorada, la levanto yo en honor a los peruanos", anunció mientras mostraba orgulloso el premio.

El platillo peruano sumó 12.8 millones de votos en total, repartidos en TikTok (6.5 millones), Instagram (4.9 millones) y YouTube (1.4 millones). Por su parte, Venezuela quedó muy cerca con su famosa arepa, que alcanzó 12.6 millones de votaciones, una diferencia mínima que hizo vibrar a todos los seguidores. Además, lució una bandera peruana y entonó nuestro himno nacional.

El propio Ibai destacó la pasión que despertó el concurso, señalando que la competencia estuvo reñida. Prometió probar los desayunos de todos los países que participaron.

Durante varias semanas, el 'Mundial de Desayunos' se volvió viral en redes sociales, con miles de usuarios defendiendo con orgullo su plato favorito. Pero al final, el sabor y la tradición del pan con chicharrón conquistaron el corazón del público.

En conclusión, la predicción de Soralla de los Ángeles se cumplió al detalle y el Perú entero celebra. El pan con chicharrón no solo ganó un concurso en internet, sino que reafirmó por qué es uno de los desayunos más queridos de nuestra gastronomía. Con la "sartén dorada" en alto y el nombre del país en boca de todos, esta victoria demuestra que el sabor peruano no tiene rival. ¡Arriba el pan con chicharrón!