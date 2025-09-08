Tony Rosado exige acciones a autoridades tras ataque a su local en Piura: "Combatan la pandemia de rateros"

El cantante de cumbia Tony Rosado alzó la voz de protesta luego de que su local en Piura fuera atacado por delincuentes armados. El artista mostró su preocupación no solo por la violencia vivida, sino también porque su familia se encontraba dentro del inmueble al momento del atentado. Aunque no hubo heridos, el susto fue grande y dejó al "Ruiseñor de la cumbia" exigiendo acciones inmediatas a las autoridades.

Tony Rosado confiesa mensajes amenazantes tras ataque a local

El cantante de cumbia Tony Rosado no se quedó callado tras el violento ataque a su local en Piura. El artista contó, visiblemente afectado, que su familia estaba dentro del inmueble cuando un grupo de delincuentes disparó varias veces contra la fachada.

El hecho ocurrió el último jueves por la noche. Hombres armados en moto abrieron fuego contra el portón del Palacio del Ritmo, propiedad de Rosado. El propio cantante relató cómo se enteró del atentado:

"Me llamaron, me dijeron que habían tirado bala al portón de mi local y mis hijas estaban ahí adentro, porque ellas viven ahí, yo también vivo ahí. Tuve que viajar al día siguiente al toque, cancelé una entrevista y me fui para Piura", contó en un enlace con "América Hoy".

Los disparos dejaron huellas visibles en la puerta principal y provocaron pánico en el vecindario. Lo más preocupante fue lo que ocurrió después. Según Tony, comenzaron a llegarle mensajes intimidatorios.

"Después que tiraron las balas, me dijeron: 'No te presentes en Trujillo porque te vamos a matar'. Me amenazaron haciendo un montón de cosas", denunció.

El cantante explicó que estas amenazas suelen darse cuando canta en la discoteca Oceanía de Trujillo. Sin embargo, curiosamente, cuando se presenta en la discoteca Tabaco no ocurre nada.

"Ya sacando mis conclusiones, me he dado cuenta que estas discotecas se llevan bronca. Siempre que voy a Oceanía me amenazan, pero cuando voy a Tabaco, no pasa nada", comentó.

Se hizo la denuncia y exige seguridad a autoridades

Rosado aseguró que no se ha quedado de brazos cruzados. Actualmente viaja con seguridad privada para protegerse y proteger a su familia.

"Sí, este mismo día mi hijo Abel puso la denuncia. Pero los mensajes me llegaron antes de ayer recién", detalló. "Estoy con seguridad, estoy yendo a Piura. Los muchachos están ahí asentados en el restaurante. Hemos parado porque más allá se corta la señal", dijo mientras era entrevistado.

Pedido directo al Gobierno. Pese al peligro, Tony Rosado no piensa suspender sus presentaciones, a diferencia de la orquesta Son del Duke que también sufrió un ataque similar. El cantante fue claro en su pedido a las autoridades. Finalmente, comparó la inseguridad actual con lo vivido en la pandemia.

"Señora presidenta, usted es la cabeza de este hogar y tiene que resolver estos problemas. Ella es la única que tiene que dar órdenes", afirmó. "Cuando hubo la pandemia salió el ejército, los policías, todos. El que no tenía mascarilla, pum, lo cogían y lo metían adentro. Eso es lo que tienen que hacer: combatir la pandemia de rateros que está surgiendo en el Perú", sentenció.

En conclusión, Tony Rosado no se quedó callado y dejó en claro que no piensa parar, pero sí exige mano dura a las autoridades. El "Ruiseñor de la cumbia" pide que se acabe de una vez con esta "pandemia de rateros" que tiene al Perú viviendo con miedo.