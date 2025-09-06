Tony Rosado rompe su silencio tras sufrir ataque armado a su local de Piura: "Me encuentro asustado"

El reconocido cantante Tony Rosado cuenta con una larga trayectoria musical dentro de la cumbia peruana. Hace poco, su local de Piura fue atacado y ha decidido salir a hablar con la prensa de lo sucedido.

Tony Rosado y su familia se encuentran asustados

A través de varios medios, Tony Rosado dio algunas declaraciones desde su local de Piura. El cantante de cumbia expresó su preocupación por la seguridad de su familia, ya que dos de sus hijos se encuentran viviendo en aquel lugar.

"Me encuentro asustado con esta situación. Gracias a Dios nadie ha resultado herido, solo han disparado a la puerta de mi local y mis hijos estaban adentro. Es un local que solo alquilamos para eventos familiares. A mí no me piden dinero ni me han amenazado. Por eso esto me dejó en shock", expresó.

Después, el 'Ruiseñor' expresó su malestar ante el avance de la delincuencia en el Perú pidiendo el actuar de las autoridades. Así mismo, expresó que su descontento con las acciones de la presidenta Dina Boluarte.

"A la señora presidenta, por favor, ¿hasta cuándo? Ella es la que manda, lo que tiene que hacer es dar la orden, como cuando hubo la pandemia. Pedían documentos en la calle y al que no usaba mascarilla lo metían preso. ¿Por qué no hacen eso ahora? En el Perú hay pandemia de rateros, que salga el Ejército y la policía a hacer batidas", agregó.

El ataque a su local

La noche del jueves 4 de septiembre, su local de eventos "Palacio del Ritmo", ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura, fue atacado a balazos por desconocidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando vecinos de la zona escucharon varias detonaciones. Minutos después, se dieron cuenta de que no eran fuegos artificiales, sino disparos reales contra la fachada del local. Un testigo aseguró a la prensa que llegó a contar hasta ocho disparos.

Policía tomó control de la zona. Agentes de la Policía Nacional y de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) llegaron rápidamente para acordonar el área e iniciar las investigaciones. Parte de la avenida Circulación fue cerrada mientras se recogían pruebas y se tomaban declaraciones a los testigos.

De esta manera, Tony Rosado informó a la prensa que este ataque armado a su local los ha asustado mucho, ya que no han recibido amenazas previamente o algo que indique esta delincuencia. Así mismo, pidió a las autoridades actuar sobre la ola de delitos que viene atravesando el Perú.