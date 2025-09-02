Delincuente cae del techo de un centro comercial tras ser sorprendido robando en una tienda

En la madrugada del lunes 1 de septiembre, un intento de robo en el centro comercial Apiat de Trujillo terminó de manera insólita. Un delincuente, sorprendido mientras ingresaba a uno de los locales, intentó escapar por el techo, pero perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída al pavimento.

Delincuente sufre caída mientras huía

El hombre resultó con lesiones de consideración y fue auxiliado rápidamente por los agentes de serenazgo presentes en la zona. Posteriormente, fue trasladado al hospital Belén, donde recibió atención médica de emergencia. Su estado de salud se mantiene bajo evaluación mientras continúan las indagaciones para determinar más detalles sobre lo ocurrido.

Durante la intervención se descubrió que el individuo portaba una bicicleta, una mochila negra y una cizalla, elementos que habrían sido utilizados como herramientas para facilitar el delito y asegurar su huida. Todos estos objetos quedaron en poder de las autoridades como parte del material probatorio para el caso.

Las investigaciones están a cargo de la Policía Nacional, que ya revisa cámaras de seguridad y recopila evidencias con el fin de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Hasta el momento, la identidad del presunto delincuente no ha sido revelada, lo que mantiene en reserva posibles antecedentes o vínculos con delitos previos.

Por ahora, el centro comercial Apiat no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, ni se ha confirmado si el sujeto logró apropiarse de algún objeto antes de ser sorprendido. La administración del lugar se encuentra colaborando con las autoridades en las diligencias.

El hecho ha generado preocupación en los vecinos de la avenida España, quienes reclaman mayor presencia policial en los alrededores del concurrido centro comercial. El insólito desenlace expone nuevamente la necesidad de reforzar la seguridad para evitar situaciones similares en una zona de alto movimiento comercial.

Vecinos toman justicia por sus manos

El aumento de la delincuencia viene causando preocupación en los diferentes puntos de la capital. En el distrito de Ate, vecinos decidieron actuar ante la ola de robos en su zona, atrapando a un supuesto delincuente que estuvo a punto de ser prendido con fuego junto a su mototaxi.

Por medio del programa Noticias Matinal, se informó de un hecho que sucedió en la Av. Gloria Grande con Los Cedros en el distrito de Ate. Tres supuestos delincuentes en una mototaxi intentaron robar a una señora, pero los vecinos de la zona decidieron actuar atrapando a uno de ellos y los otros sujetos lograron escapar en medio del tumulto.

Las personas cansados de la delincuencia en aumento, decidieron amarrar al ladrón a un poste e incendiar su mototaxi, donde cometerían sus asaltos. Según se informa, el serenazgo de la zona afirmó que los vecinos intentaron de encender fuego al presunto delincuente.

Aún así, los vecinos de los diferentes distritos siguen siendo víctimas de la ola de delincuencia. Por ello, muchas personas del distrito de Ate decidieron tomar la justicia por sus manos atrapando a uno de los tres supuestos ladrones e incendiando la mototaxi que utilizaban para cometer sus crímenes.



