Melissa Klug se siente muy feliz de tener a su familia unida y planifica un viaje con sus hijos: "Vacaciones"

Melissa Klug ha demostrado en más de una oportunidad que es una madre muy entregada a sus hijos, a pesar de los múltiples problemas que ha tenido a lo largo de los años, especialmente con el padre de sus dos hijos varones. Sin embargo, siempre rescata lo mejor de su familia y se siente orgullosa de lo unidos que están.

Melissa Klug planea vacaciones con sus hijos

La empresaria abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores, y varios de ellos le dejaron curiosas dudas, pero dos resaltaron. La primera fan le preguntó directamente a Melissa si es feliz, y ella aprovechó la situación para resaltar la unión familiar.

"Muy feliz. La felicidad para mí es simple: ver a mi familia con salud. Eso es lo más importante y lo que llena mi corazón de paz. Amarnos con todo el corazón y estar siempre unidos ", escribió la 'Blanca de Chucuito'.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que otra de las preguntas que llamó la atención fue sobre los planes a futuro que tiene junto a sus hijos para este año. Según Melissa, tiene planeado realizar un viaje al extranjero.

"¿Tienes planeado un viaje con tus hijos para este año?", le preguntaron, y ella respondió afirmativamente. "Sí, Dios mediante, en diciembre que salen de vacaciones", concluyó.

Melissa está feliz por la unión familiar

Melissa hace pedido a Farfán

La empresaria concedió una entrevista a Magaly TV, La Firme, en la que explicó que ya no tiene miedo de enfrentarse legalmente al exjugador de Alianza Lima. Además, indicó que la comunicación entre Farfán y sus hijos sería insuficiente para entender sus requerimientos.

Melissa señaló que su hijo mayor está próximo a cumplir la mayoría de edad y desde hace años ha expresado su deseo de estudiar fuera del país, pero Jefferson no ha respondido directamente y pretende que todo se solucione a través de abogados.

"Yo le digo a la abogada, la abogada le comunica a él, él dice que va a hablar con su hijo, y mi hijo me dice que nunca hablan (...) Su respuesta siempre es que lo vea con los abogados. Ya cumple 18 y quiere irse a estudiar al extranjero, y ahí es donde su papá tiene que cubrir sus gastos", indicó.

De esta manera, Melissa Klug demuestra que, más allá de las polémicas personales, su mayor prioridad es su familia. Con planes de viajar en diciembre, reafirma que la unión y la felicidad de sus hijos representan la verdadera motivación que guía cada una de sus decisiones.