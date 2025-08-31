Jefferson Farfán acompañó a su hijo en campeonato tras pedido de Melissa Klug: "Con mi galáctico"

El enfrentamiento legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug continúa en tribunales por la pensión de sus dos hijos. Sin embargo, este conflicto no impidió que el exfutbolista mostrara un gesto que llamó la atención de todos: compartir y celebrar un triunfo deportivo con su hijo menor, justamente después de un pedido público de la 'Blanca de Chucuito'.

Jefferson Farfán orgulloso del desempeño de su hijo

El último domingo 31 de agosto, Farfán asistió a uno de los partidos de su hijo Jeremy, quien integra las divisiones menores de Alianza Lima. El menor consiguió una importante victoria en la cancha y su padre estuvo presente para alentarlo desde las tribunas.

Tras el encuentro, ambos pasaron la tarde en la mansión del exdelantero en compañía familiar. El popular '10 de la calle' no ocultó su orgullo y dedicó un mensaje en sus redes sociales destacando el desempeño de su heredero.

"Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido, que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor", expresó Jefferson en un video que compartió en sus historias de Instagram.

El registro generó comentarios positivos, ya que muchos usuarios resaltaron que el niño podría seguir el camino de su padre en el fútbol profesional, mostrando desde ya talento y pasión por el deporte.

Melissa Klug le pidió mayor presencia a Farfán

El gesto de la 'Foquita' ocurrió días después de que Melissa Klug brindara una entrevista a 'Magaly TV La Firme', donde aprovechó para enviarle un mensaje directo a su expareja. La chalaca remarcó la importancia de que Jefferson esté presente en los campeonatos de su hijo menor.

"Ha ido un par de veces, como dos o tres. Aprovecharía para decirle que vaya más seguido y lo motive porque el fútbol es su pasión", expresó la empresaria.

Klug también afirmó que continuará luchando por los derechos de sus hijos, ya que a medida que crecen, sus necesidades aumentan. Incluso mencionó que uno de los sueños es que puedan continuar sus estudios en el extranjero.

"Yo no le tengo miedo a él ni a sus abogados. ¿Por qué tendría que tenerle miedo?".

En conclusión, el gesto reciente de Jefferson Farfán muestra un acercamiento con su hijo en medio de la disputa legal que mantiene con Melissa Klug. Aunque las diferencias entre ambos continúan, el hecho de que el exfutbolista respondiera al pedido de la madre de sus hijos con presencia y apoyo en la cancha, podría ser una señal de que están priorizando el bienestar de los menores