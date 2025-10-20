¿Boda a la vista? Xiomy Kanashiro mostró el anillo que le regaló Jefferson Farfán y explicó su significado

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue atrayendo la atención del público y los medios. Aunque ambos mantienen reserva sobre su vida amorosa, cada aparición o publicación genera especulaciones. Una foto donde la bailarina luce un anillo desató rumores de compromiso, pero Xiomy aclaró la situación en una entrevista.

Xiomy muestra su anillo y responde a los rumores

Durante su reciente visita al set de 'Más Espectáculos', Xiomy Kanashiro sorprendió al mostrar el elegante anillo que Jefferson Farfán le regaló con motivo de su aniversario de ocho meses de relación. La bailarina e influencer, visiblemente emocionada, señaló que se trata de un detalle muy especial, aunque prefirió mantener la discreción sobre su significado.

"Yo creo que eso se queda entre los dos. Mientras menos cuentes, mejor te va, así que eso se queda entre nosotros", expresó Xiomy al ser consultada sobre el presente del exfutbolista.

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió cuando Jazmín Pinedo, conductora del programa, le hizo notar que la joya parecía un anillo de compromiso. Ante la observación, Kanashiro reaccionó con nerviosismo y aclaró que se trata únicamente de un gesto simbólico entre ambos.

"(¿El anillo es un regalo o una promesa?) Sí, aquí está. A veces se confunden con el anillo que me regaló mi mamá. (Parece un anillo de matrimonio) Ay, China. Es un acto simbólico que tenemos los dos, ¿no?", explicó, dejando claro que, aunque su relación con Farfán atraviesa un gran momento, todavía no hay planes de boda.

El padre de Xiomy envía mensaje a Jefferson Farfán

Poco antes de la entrevista, otra escena llamó la atención de los seguidores de la pareja. En una reciente publicación donde Xiomy y Jefferson aparecen juntos disfrutando de un momento especial, Christian Kanashiro, padre de la bailarina, dejó un comentario directo al exfutbolista:

"Cuida siempre a mi princesa". La respuesta de Xiomy fue inmediata: "Te amo, papi", a lo que Farfán replicó con un contundente "Siempre". El intercambio generó una ola de reacciones entre los fans, quienes interpretaron el mensaje como una señal de aprobación familiar.

De acuerdo con allegados a la familia, no es la primera vez que el padre de Xiomy expresa su opinión sobre la relación. En ocasiones anteriores, habría mostrado interés en conocer personalmente a Farfán para asegurarse de que sus intenciones fueran serias.

"Conozco sus antecedentes", habría comentado en confianza, haciendo referencia al pasado sentimental del exjugador de la selección peruana.

Aunque los rumores de compromiso persisten, Xiomy Kanashiro prefiere mantener la calma y disfrutar de su relación lejos de la presión mediática. Aclaró que el anillo no simboliza una boda, sino una muestra de cariño. Por ahora, la pareja se concentra en fortalecer su vínculo, mientras los seguidores siguen atentos a cada gesto.