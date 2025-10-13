Doña Martha se quiebra al recordar a su madre y revela lo que predijo sobre Milett Figueroa: ¿Qué dijo?

La madre de la modelo y actriz Milett Figueroa, Doña Martha Valcárcel, fue invitada al programa Esta Noche, donde se mostró más sincera que nunca al hablar de su vida familiar y de la estrecha relación que mantiene con su hija. Durante la conversación, no solo compartió anécdotas sobre su vínculo con la artista, sino que también se quebró al recordar a su madre.

Doña Martha Valcárcel se emociona al recordar a su madre

Con una sonrisa llena de orgullo, Doña Martha aseguró que no le molesta ser considerada una "mamá leona", ya que siempre ha estado presente en la vida y carrera de Milett. La madre de la exchica reality recordó los momentos en los que acompañó a su hija desde sus inicios en televisión, hasta su actual etapa en Argentina, donde brilla en la televisión junto a Marcelo Tinelli.

"Es bonito que digan que uno es mamá leona que defiende a sus hijos. Yo siempre estuve con mi hija, la puse en la televisión, soy su mánager actualmente y ando con ella todo el tiempo, la he guiado", expresó emocionada durante la entrevista.

Sin embargo, el momento más sensible de la noche llegó cuando la madre de Milett se quebró al interpretar una canción dedicada a su progenitora. Entre lágrimas, Doña Martha recordó el vínculo con su madre y reveló un detalle que sorprendió al público:

"Mi madre, mi tesoro más grande del mundo. Ella pronosticó que mi hija iba a estar en Argentina. Ella es de Buenos Aires", contó visiblemente conmovida.

Será anfitriona de Marcelo Tinelli en Cusco

En otro momento de la entrevista, La Chola Chabuca le consultó sobre la presencia de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el Perú, debido a las grabaciones del reality que el conductor argentino realiza junto a su pareja. Con entusiasmo, Doña Martha confirmó que participará activamente en la producción y que tendrá un papel especial durante la estancia del equipo en Cusco.

"Con todo mi amor voy a recibirlos para mostrar nuestra hermosa patria y voy a ser partícipe de la segunda temporada también", afirmó, dejando entrever su orgullo por representar al país y acompañar a su hija en esta nueva etapa profesional.

En una conclusión, la aparición de Doña Martha Valcárcel en televisión no solo reveló aspectos desconocidos de su vida, sino también la fortaleza del lazo que mantiene con Milett Figueroa. Madre e hija han enfrentado juntas los desafíos de la exposición mediática, y su unión sigue siendo su mayor soporte.