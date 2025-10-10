RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡IMPACTANTE!

Madre de cantante de Agua Marina pide justicia tras ataque en concierto: "Uno ya no puede vivir tranquila"

Tras el ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos, doña Josefa pidió mayor seguridad y expresó su temor por la vida de su hijo.

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, relata el susto que vivió tras el ataque.
10/10/2025

El concierto de Agua Marina, que debía ser una noche de celebración y buena música, terminó en horror. El 9 de octubre, la agrupación se presentaba en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos cuando una balacera interrumpió su show y dejó cinco heridos. Tras este hecho la familia de uno de los cantantes reveló como recibió la noticia. 

Angustia y temor en la familia Palacios

La familia de Renzo Palacios, vocalista de Agua Marina, atraviesa momentos de gran angustia luego del atentado que sufrió la reconocida agrupación durante su presentación en el Circulo Militar de Chorrillos. En una entrevista para Canal N, desde su casa en Piura, la madre del cantante, doña Josefa, relató conmovida cómo se enteró del ataque.

"La llamada llegó pasadas las diez de la noche. Mi hija recibió una llamada de la pareja de mi hijo. Me dijo que Agua Marina había sufrido un atentado, pero que Renzo estaba bien", contó entre lágrimas. A los pocos minutos, fue el propio Renzo quien la llamó para calmarla: "Mamita, no te preocupes, estoy bien", le dijo. Ella solo atinó a responderle con alivio: "Gracias a Dios que estás bien, hijito".

El ataque, ocurrido mientras la agrupación se encontraba en pleno concierto de Agua Marina, ha dejado una profunda huella en la familia Palacios. Doña Josefa confesó que desde esa noche vive con miedo cada vez que su hijo sube a un escenario. 

"Yo siempre le doy mi bendición antes de salir. Pero con tantas noticias de ataques, uno ya no vive tranquila", expresó con preocupación. La familia pide que las autoridades refuercen la seguridad de los músicos y que se esclarezcan las investigaciones.

Familia revela extorsiones y amenazas

La hermana del cantante, Emma Palacios, reveló que las amenazas contra Agua Marina no eran nuevas. Según contó, los integrantes de la orquesta ya venían siendo víctimas de extorsión desde hace meses. 

"Mi hermano nos decía que estaba preocupado, que había llamadas que molestaban otra vez. Hace como dos meses nos comentó eso. Uno de sus compañeros recibió una llamada. Solo nos contó que los estaban extorsionando, que los volvían a amenazar", relató.

En conclusión, estas confesiones confirman lo que varios músicos del norte del país vienen denunciando: un incremento de las extorsiones por parte de bandas criminales que buscan aprovecharse del éxito de las orquestas. La familia teme que el reciente ataque sea una nueva señal del peligro que enfrentan los artistas que recorren el país llevando su música.

