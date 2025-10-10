Vendedor herido sobrevivió tras ataque a Agua Marina y relató los minutos de terror que vivió: ¿Qué dijo?

El concierto de Agua Marina, que debía ser una noche de celebración y buena música, terminó en horror. El 9 de octubre, la agrupación se presentaba en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos cuando una balacera interrumpió su show y dejó cinco heridos, entre ellos Percy Nolasco, un vendedor de bebidas que vivió los instantes más angustiantes de su vida.

Vendedor sobrevive al ataque y relata lo ocurrido

En declaraciones para el noticiero 24 Horas, Percy Nolasco relató conmovido los minutos de pánico que siguieron al ataque armado. El trabajador explicó que todo ocurrió de manera tan repentina que no tuvo tiempo de reaccionar.

"Yo estaba en mi turno vendiendo cerveza cuando empezaron los disparos. La gente se tiraba al piso, corría desesperada. Fue una ráfaga que no me dio tiempo ni de reaccionar", contó aún afectado, recordando que uno de los proyectiles lo rozó en la espalda.

Además, Nolasco dio a conocer que fueron sus propios compañeros quienes lo auxiliaron y lograron trasladarlo al hospital. Según detalló el sentía como una quemazón pensando que la bala lo había impactado directamente.

"Sentí un golpe, una quemazón horrible. Pensé que la bala me había entrado, me tocaba para ver si sangraba, pero no podía ni moverme del dolor. Mis compañeros me auxiliaron y me trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa, donde fui atendido", relató.

Por otro lado, el vendedor recordó que se encontraba a unos 40 o 50 metros del escenario, en la zona VIP, cuando empezaron las detonaciones.

"La gente gritaba, las madres de familia buscaban cubrir a sus hijos, todos se tiraban al suelo mientras seguían los disparos. Fue un desorden total, todos querían escapar, se tropezaban entre sí. Yo, con el dolor encima, traté de cubrirme, pero el dolor era tanto que me salí del tumulto a buscar a mis compañeros", narró.

El hospital confirmó que el paciente, identificado por las iniciales P.J.N.C., ingresó alrededor de las 11:30 p. m. del 8 de octubre con una herida leve de arma de fuego en la espalda. Su condición fue catalogada como estable y no necesitó cirugía. Fue dado de alta durante la madrugada siguiente, con todos los gastos cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Agradecido por seguir con vida

El testimonio de Percy Nolasco refleja el nivel de pánico y violencia que se vivió aquella noche. El trabajador expresó su preocupación por la inseguridad que golpea a quienes solo buscan ganarse la vida.

"Había chicas, madres de familia, gente adulta... todos gritaban, se tiraban al piso, pero seguían disparando. Fue una desesperación tremenda. Ya ni se puede trabajar tranquilo. Nosotros solo buscamos ganarnos el día, pero ahora da miedo. Aun así, hay que seguir adelante", manifestó con resignación.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de los disparos y dar con los responsables del atentado que transformó una noche de música en una de terror. Aunque ya fue dado de alta, Percy Nolasco asegura que el miedo aún lo acompaña.

"Gracias a Dios y al seguro me atendieron rápido, pero es lamentable que no se pueda trabajar así", declaró. El incidente no solo dejó heridos, sino también una profunda preocupación en los asistentes y en la ciudadanía que exige mayor seguridad en los eventos públicos.

La tragedia en el concierto de Agua Marina se suma a una serie de hechos violentos que ponen en evidencia la fragilidad de las medidas de seguridad en espectáculos masivos. Mientras las investigaciones avanzan, las víctimas como Percy esperan que se haga justicia y que ninguna noche de música vuelva a convertirse en una jornada de terror.