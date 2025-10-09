Hija de Luis Quiroga de Agua Marina sobre el estado de salud de su padre tras ataque: "Continuemos orando"

El pasado 8 de octubre, Agua Marina fue atacado por extorsionadores mientras se presentaban en Chorrillos dejando cinco personas heridas, entre ellos Luis Quiroga Querevalú. La hija del músico se hizo presente en sus redes sociales expresando su agradecimiento y pidiendo oraciones para su padre.

Hija de Luis Quiroga sobre su padre

Por medio de su cuenta de Instagram, Leslie Quiroga se pronunció sobre el terrible ataque que sufrió su padre Lucho mientras tocaba con Agua Marina. La joven empezó primero con un agradecimiento a todos aquellos que les han brindado su apoyo y cariño hacia su progenitor. Así mismo, reveló que el músico está fuera de peligro.

"Amigos y familiares, agradecemos profundamente sus muestras de cariño, mensajes de preocupación y oraciones por mi papá Lucho, actualmente se encuentra estable y fuera de peligro", dijo.

Además, reveló que sin suda es un momento muy difícil que vienen atravesando y no pueden responder adecuadamente a todos, pero muestran su aprecio. También, pidió que sigan orando para la recuperación total de su padre y para todas las personas que resultaron heridas en el concierto de la agrupación.

"Por las circunstancias, se nos es difícil responder cada uno de sus mensajes, pero de todo corazón los tenemos presentes. Continuemos orando por la pronta recuperación de cada uno de los afectados en este terrible suceso", dijo finalmente.

Hija de Luis Quiroga

El estado de salud de los heridos

La noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina realizaba un concierto en el Círculo Militar 'Sede Tarapacá' de Chorrillos. Entonces, el público escuchó una ráfaga de disparos durante la presentación de la orquesta de cumbia.

Cuatro músicos de la popular agrupación de cumbia resultaron heridos por disparos en pleno show y dos de ellos fueron llevados de urgencia al hospital Guillermo Almenara, quienes se encuentra estables. Por su parte, los hermanos Luis y Manuel Quiroga están hospitalizados en la clínica Maison de Santé, también fuera de peligro.

Varios artistas han mostrado su apoyo y solidaridad por medio de las redes sociales ante este terrible ataque que sufrieron la agrupación de cumbia. Por el momento, se viene planeando una marcha contra la extorsión el próximo 15 de octubre.

De esta manera, los peruanos han expresado su rechazo total a la falta de apoyo a quienes sufren de extorsiones debido al reciente ataque a Agua Marina que dejó a cinco heridos. Ahora, la hija de Luis Quiroga reveló que su padre está estable, pero pide a sus seguidores que sigan orando por él.