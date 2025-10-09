RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡ALZAN SU VOZ!

María Pía Copello, Michelle Soifer y más artistas expresan solidaridad con Agua Marina tras ataque en su concierto

Figuras del espectáculo peruano exigen justicia y critican la inacción del Gobierno tras el atentado que dejó cinco heridos durante la presentación de la popular agrupación de cumbia en Chorrillos.

María Pía Copello, Michelle Soifer y otros artistas se solidarizan con Agua Marina tras ataque armado.
09/10/2025

La noche del 8 de octubre, la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un ataque armado mientras ofrecía un concierto en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos. De acuerdo con la Fiscalía dejó a cuatro personas heridas, entre ellas uno de los hermanos fundadores del grupo, quien recibió un disparo en la pierna, y Luis Quiroga, quien fue impactado por tres balas.

Artistas peruanos exigen justicia y mayor seguridad

En cuestión de horas, varias figuras del espectáculo nacional expresaron su solidaridad con Agua Marina y exigieron acciones concretas por parte del Estado. María Pía Copello, conductora del programa Mande Quién Mande, no dudó en alzar su voz:

"Todos los días tenemos un nuevo ataque, un nuevo herido, y las autoridades dicen una serie de cosas que no van a solucionar el problema de raíz... Es indignante. Todo el mundo está cansado, vivimos en el miedo, no sabemos si mañana nos tocará a nosotros, la gente vive pagando cupos, ¿a dónde vamos a llegar y quién nos protege? La Policía se llena de excusas y la presidenta dice cosas que no tienen sentido", señaló Copello

Por su parte, Rodrigo González también expresó su indignación frente a lo ocurrido. Durante su programa 'Amor y fuego', cuestionó la gestión de la presidenta Dina Boluarte ante la delincuencia en el país.

"Estamos gobernados por la delincuencia. El grupo Agua Marina fue víctima de un ataque, 27 balazos, ellos fueron a matarlos, a acabar con ellos. Afortunadamente, no lo lograron. Ahora están pidiendo la vacancia de la impresentable, la inoperante, la indolente que tenemos como presidenta: Dina Boluarte", declaró tajantemente.

Más reacciones y críticas al gobierno

El atentado también generó pronunciamientos de otros artistas y presentadores. Ricardo Rondón criticó la constante inseguridad y la inacción del gobierno desde su programa 'Ponte en la cola'.

"Grafican la ineptitud de nuestro gobierno, de las autoridades que no hacen nada, que solo prometen. Seguimos siendo protagonistas a diario de atentados. Definitivamente penoso, lamentable, cruel, ruin. Una noche de terror vivió Agua Marina y sus integrantes. Acuerdos que se van a convertir en un saludo a la bandera, porque esta es la realidad. Esta es la situación que estamos viviendo a diario, miedo, pánico, terror. Porque no sabemos si salimos a la calle y vamos a regresar", finalizó tajantemente.

Además, Michelle Soifer también se pronunció sobre la situación. La cantante cuestionó la falta de seriedad de las autoridades y la impunidad de la extorsión.

"Lo que debió ser una noche de música y diversión, se convirtió en una pesadilla. ¿Dónde quedaron los acuerdos?", preguntó, reflejando la preocupación de muchos ciudadanos frente a la inseguridad que afecta a eventos públicos en todo el país.

 

En conclusión el atentado contra Agua Marina no solo dejó a cuatro personas heridas, sino que también expuso la preocupación de artistas y ciudadanos frente a la violencia que persiste en eventos públicos. La exigencia de mayor seguridad y la respuesta del gobierno se mantienen como temas urgentes para garantizar la tranquilidad de la población y de los artistas en el país.

