Precio del DÓLAR HOY, 31 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano despide el año sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable en el último día de diciembre, una tendencia que se ha repetido desde finales de noviembre y que ha marcado el cierre del año con calma y previsibilidad.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este miércoles 31 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.360 soles para la compra y 3.369 soles para la venta, cifras que confirman la estabilidad registrada en las últimas jornadas.

Este resultado no toma por sorpresa al mercado. Durante todo diciembre, el tipo de cambio presentó variaciones mínimas, moviéndose dentro de un rango estrecho que no evidenció una tendencia clara al alza ni a la baja.

Desde la última semana de noviembre, el dólar mostró pequeños ajustes diarios. Sin embargo, estos cambios fueron leves y no generaron impactos significativos en el mercado local. En varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio se mantuvo sin modificaciones. Esta repetición reforzó la percepción de un mercado cambiario controlado y con baja volatilidad.

Incluso en fechas de mayor movimiento por compras, viajes o pagos de fin de año, el dólar se mantuvo estable. La demanda no generó presiones suficientes para alterar el equilibrio cambiario. A lo largo de las últimas semanas, el sol peruano ha mostrado firmeza frente a la moneda estadounidense. Esta fortaleza permitió cerrar el año sin escenarios de volatilidad.

Precio del dólar del 1 al 31 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de eventos políticos o económicos de alto impacto contribuyó a la calma observada.

En el ámbito internacional, el dólar tampoco registró movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo fue clave para sostener la estabilidad cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo al cierre del año. Permite organizar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar subidas repentinas en el tipo de cambio.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad redujo la incertidumbre. Esto facilitó la planificación financiera y el cierre ordenado de operaciones.

También se beneficiaron quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pudieron anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento de diciembre sugiere que el dólar inicia el nuevo año dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 31 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, es mejor que revises primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio del dólar puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este miércoles 31 de diciembre con una tendencia estable. La moneda estadounidense se despide del año con calma en el mercado cambiario y un escenario de previsibilidad que se mantiene firme.