¿Se viene un feat? Mafer Portugal de Papillón cantó junto a Héctor Jesús de Caribeños de Guadalupe

A finales de 2025, Radio Karibeña reunió a grandes agrupaciones para premiarlos por sus éxitos y talentos del año. Es así como los talentos cantantes Mafer Portugal y Héctor Boza cantaron juntos un reconocido tema, avivando así los rumores de una posible colaboración musical entre Papillón y Caribeños de Guadalupe.

¿Papillón hará feat con Caribeños de Guadalupe?

Durante la premiación de Radio Karibeña, la agrupación Caribeños de Guadalupe ganó el premio a 'Mejor Jale del Año' con el cantante Héctor Boza, y un segundo premio a 'Voz Revelación Masculina del Año'. En el set, se encontró con Mafer Portugal de Papillón, quien ganó a 'Voz revelación femenina del año'.

Es entonces, cuando ambos artistas unieron sus voces para interpretar el tema "Me extrañarás" sorprendiendo a sus seguidores. Incluso, se habló de una posible colaboración musical entre ambas agrupaciones de cumbia.

"¿Se viene la colaboración? Solo un gran tema puede generar un gran sentimiento Mafer Portugal Veliz y Hector Boza de Caribeños de Guadalupe unieron sus voces", expresó.

Mafer Portugal gana 'Voz revelación femenina'

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el anuncio de la ganadora en la categoría "Voz revelación femenina del año". En esta terna, Papillón tuvo una doble representación, ya que dos de sus integrantes, Fiorella Caballero y Mafer Portugal, figuraron entre las nominadas, evidenciando el buen momento que atraviesa la agrupación y la fuerza de sus nuevas voces.

Finalmente, el reconocimiento fue para Mafer Portugal, quien, pese a su reciente ingreso a Papillón, logró ganarse rápidamente el cariño del público cumbiambero. Su desempeño en el escenario, sumado a su carisma y potencia vocal, la posicionaron como una de las artistas con mayor proyección dentro del género durante este 2025.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

De esta manera, Papillón se ha posicionado como una de las favoritas del público por sus éxitos y ahora, podría preparar una colaboración musical junto a los Caribeños de Guadalupe.