B King y Regio Clown, cantantes colombianos, fueron hallados sin vida tras desaparecer en México

La noticia del hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, llamado artísticamente DJ Regio Clown, generó conmoción en Colombia y México. Ambos habían sido reportados como desaparecidos y finalmente fueron localizados sin vida en el Estado de México.

¿Qué pasó con B-King y DJ Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que los cuerpos fueron ubicados el 17 de septiembre en Cocotitlán. Días después, el 22 de septiembre, familiares de B-King acudieron a la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla para reconocer oficialmente sus restos. La identificación se realizó mediante peritajes forenses.

Las primeras investigaciones revelaron que el último paradero de los músicos fue en el Estado de México, según testimonios y grabaciones revisadas por las autoridades. La Fiscalía de la CDMX colabora con la del Edomex para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de su muerte, ocurrida en territorio mexicano.

Cabe resaltar que, el caso tuvo relevancia internacional luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara apoyo a Claudia Sheinbaum para encontrarlos con vida. Un día después, la noticia de su hallazgo sin vida confirmó la peor sospecha. Petro criticó la política prohibicionista de la llamada "guerra contra las drogas" tras el crimen.

¿Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown?

Bayron Sánchez, de 31 años, originario de Santander y residente en Medellín, era conocido en la escena urbana bajo el nombre artístico de B-King. Se destacó por su estilo versátil y colaboraciones con importantes exponentes del género, entre ellos la DJ Marcela Reyes, quien además fue su expareja sentimental.

Marcela Reyes denunció haber recibido amenazas luego de que algunas personas la señalaran injustamente como vinculada a la muerte del músico. Ella rechazó estas acusaciones, destacando que las investigaciones corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas y colombianas, que continúan trabajando de manera conjunta en el caso.

Por su parte, Jorge Luis Herrera, de 35 años y originario del Valle del Cauca, era conocido como DJ Regio Clown. Su carrera lo consolidó como productor musical y colaborador cercano de B-King. Juntos compartieron proyectos, escenarios y viajaron a México con gran entusiasmo por sus presentaciones.

Es así que, ambos artistas habían expresado su alegría por llegar a México y en sus redes sociales manifestaron sentirse agradecidos por la acogida. El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, señaló que lo último que supo de ellos fue que planeaban almorzar con conocidos de DJ Regio Clown antes de desaparecer, y posteriormente ser hallados sin vida.