Milett Figueroa y Marcelo Tinelli desatan emoción en Cusco con romántica llegada: "Estoy feliz acá"

La llegada de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa al aeropuerto de Cusco provocó gran entusiasmo entre los fanáticos. La pareja arribó desde Lima y fue recibida con danzas típicas y sus seguidores que se congregaron para darles la bienvenida. Tras varios días en la capital, los artistas comenzaron su recorrido por la ciudad imperial, despertando la curiosidad de locales y turistas.

Recibimiento y recorrido por el Valle Sagrado

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron en un vuelo procedente de Lima y fueron recibidos por decenas de cusqueños que se acercaron al vehículo que los trasladaría. La emoción se multiplicó cuando Tinelli se animó a bailar con un grupo de danzantes locales, quienes lo invitaron a sumarse a un baile folclórico.

"Lo hizo bien", comentaron los bailarines tras la improvisada coreografía. Mientras tanto, Milett Figueroa prefirió permanecer en el automóvil, observando la escena.

El itinerario de la pareja aún no se ha revelado en su totalidad, pero se sabe que pasarán el día en Ollantaytambo antes de continuar su viaje a Machu Picchu. Marcelo Tinelli comentó:

"Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu", declaró para Canal N. Asimismo, reconoció que pensó que la altura podría afectarle, pero aseguró que se encuentra en perfecto estado para disfrutar del viaje.

Antes de subir al vehículo que los conduciría al hotel, la pareja protagonizó un apasionado beso frente a los medios de comunicación. Posteriormente, se despidieron con otro beso para sus seguidores, dejando claro que su relación "va para delante".

Posible boda en Machu Picchu

En medio del recorrido, Marcelo Tinelli sorprendió al referirse a la posibilidad de casarse con Milett Figueroa en Perú. Aunque aclaró que no existen planes inmediatos para la boda, confesó que le encantaría celebrar una ceremonia simbólica en Machu Picchu, uno de los destinos más representativos del país.

"Sería lindo en Machu Picchu. No está contemplado en este momento, pero por qué no una boda el día de mañana", señaló el conductor, despertando la ilusión de sus seguidores.

Con su llegada a Cusco, Tinelli y Figueroa no solo disfrutan de la riqueza cultural del país, sino que también consolidan su romance ante la mirada del público. Su paso por el Valle Sagrado y la posible celebración en Machu Picchu muestran que la pareja busca combinar turismo, tradición y momentos románticos que quedarán en la memoria de sus seguidores.