¡Puro amor! Milett se luce muy enamorada de Marcelo Tinelli durante el lanzamiento de su propio colágeno

Hace unas semanas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tuvieron un pequeño problema en su relación que los llevó a terminar durante una semana aproximadamente. Ahora, la pareja se ha reconciliado y aparecieron juntos luciendo muy enamorados en la presentación de la marca de belleza.

¡Marcelo es el amor de su vida!

El pasado 9 de octubre, Milett Figueroa realizó el lanzamiento de su producto de colágeno en Perú acompañada de Marcelo Tinelli, que además formará parte de las grabaciones de la serie 'Los Tinelli'. De esta manera, la modelo fue quien llegó primero y estuvo respondiendo algunas preguntas de la prensa.

Luego, llegó el argentino Marcelo Tinelli entre la gran cantidad de la prensa peruana y le dio varios besos a su pareja frente a todos. Durante una pregunta del reportero 'Amor y Fuego', la peruana confesó muy segura que su novio es el amor de su vida.

"¿Es Marcelo el amor de tu vida?", a lo que Figueroa respondió muy segura: "Sí, por supuesto. Claro que sí".

¿Tiene trabajo por estar con Tinelli?

Entre las preguntas de la prensa, la peruana decidió responder fuertemente tras deslizarse que tendría bastante trabajo tanto en Argentina como en Perú, debido a que es la pareja de Marcelo Tinelli. Ella dejó en claro que cuenta con una carrera profesional de muchos años trabajando continuamente.

"Yo creo que les he demostrado año tras año que yo no necesito absolutamente de nadie para trabajar y he estado en proyectos consecutivamente. Creo que desmeritar el trabajo de una persona por una relación, no me parece tan generoso de parte de ustedes. Tienen que ser más conscientes de toda mi carrera", expresó la modelo.

En otro momento, Figueroa fue captada con un anillo en su mano y que sería un regalo de Marcelo Tinelli. De esta manera, la joven señaló que es un detalle de mucho amor.

"(¿Ese anillo que vemos en tu manito?) Es un detalle con mucho amor. (¿Te lo ha regalado Marcelo?) Sí, es un detalle con mucho cariño", expresó la joven con mucha vergüenza, ya que no le gustaría lucirlo de manera pretensiosa.

De esta manera, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli viene pasando por un bello momento en su relación amorosa tras reconciliarse. Ambos se lucieron juntos en el lanzamiento del nuevo producto de la peruana, donde se dieron muchos abrazos y besos a pedido de los presentes, señalando así el gran amor que se tienen.