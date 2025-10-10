Maju Mantilla rompe su silencio sobre declaraciones de Gustavo Salcedo: "Se ha mancillado mi nombre"

Maju Mantilla decidió pronunciarse sobre las declaraciones que ha venido dando su aún esposo Gustavo Salcedo en distintos programas de espectáculos tras varios días de silencio. El empresario la ha acusado de haberle sido infiel más de una vez. ¿Qué dijo la ex Miss Mundo al respecto?

Maju Mantilla responde acusaciones de Gustavo Salcedo

Después de varios días de silencio y rumores, Maju Mantilla decidió romper su silencio y pronunciarse sobre las declaraciones que su aún esposo, Gustavo Salcedo. Este la ha venido acusando, en distintos programas de espectáculos, de haberle sido infiel con el productor Christian Rodríguez y, supuestamente, con el actor George Slebi.

La ex Miss Mundo usó sus redes sociales para compartir un extenso comunicado, en el que aclara su posición, rechaza las acusaciones y anuncia que tomará acciones legales para defender su nombre y el bienestar de sus hijos.

En su mensaje, Maju explicó que había decidido mantenerse callada por recomendación de sus abogados, pero que las constantes declaraciones y rumores la llevaron a hablar públicamente. Además, señaló que su prioridad siempre ha sido proteger a su familia ante la ola de comentarios.

"Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes que dañan mi honra, reputación y condición de madre", expresó.

La exreina de belleza también lamentó que Gustavo Salcedo no haya tenido la misma reserva que ella durante estos días. Maju dejó claro que con su aún esposo mantiene únicamente una relación basada en el bienestar de sus hijos. Asimismo, confirmó que el proceso de divorcio se tratará solo por la vía legal.

"Jamás lo he descalificado al padre de mis hijos.... Hemos tenido conversaciones privadas donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto. Con el Sr. Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán por la vía legal", se lee.

Sobre la agresión, sus hijos y medidas legales

La exconductora también se refirió al violento episodio protagonizado por Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez, al cual rechazó rotundamente. Recordó que nunca ha avalado actos de violencia y que las afirmaciones en su contra serán respondidas en el marco judicial.

"Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente. La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma. No he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal", afirmó.

Maju Mantilla aseguró que su mayor preocupación es el impacto emocional que esta situación está causando en sus hijos. Recalcó que su silencio no significa aceptación, sino una forma de protegerlos de la polémica.

"NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad, y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo", escribió.

Maju Mantilla lanza extenso comunicado tras declaraciones de Gustavo Salcedo. (Instagram)

Finalmente, la modelo fue enfática al decir que no dará más entrevistas sobre el tema. Subrayó que no permitirá más ataques contra su imagen ni su familia.

"No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la Ley me asista para hacer valer mis derechos. Todo será manejado en el ámbito legal y familiar priorizando el bienestar emocional de mis hijos y familia. Gracias por su atención", finalizó.

En conclusión, el pronunciamiento de Maju Mantilla marca un punto clave en la polémica con Gustavo Salcedo. Con un mensaje firme y centrado en la defensa de su honra y la protección de sus hijos, la ex Miss Mundo deja en claro que enfrentará las acusaciones por la vía judicial, priorizando la estabilidad familiar por encima del escándalo mediático.