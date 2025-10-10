RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Esposo de Maju cuenta cómo descubrió la supuesta infidelidad con productor: "Su sitio para verse era..."

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, contó en un nuevo audio dónde y cuándo la habría "ampayado" con el productor Christian Rodríguez, según su testimonio.

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta infidelidad de Maju Mantilla.
Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta infidelidad de Maju Mantilla. (Composición Karibeña)
10/10/2025

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, contó detalles de cómo habría descubierto la presunta infidelidad de la exreina de belleza con el el productor Christian Rodríguez. El programa "Magaly TV La Firme" difundió un nuevo audio del empresario con estas impactantes declaraciones.

Gustavo Salcedo y cómo descubrió la supuesta traición de Maju 

El programa "Magaly TV La Firme" difundió nuevas declaraciones de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, quien contó en detalle cómo descubrió lo que, según él, habría sido un romance entre la exreina de belleza y el productor Christian Rodríguez, con quien trabajó en "Arriba mi gente".

Gustavo relató que todo se destapó justo antes del cumpleaños de Maju, un momento que recuerda con claridad. Aseguró que ese día marcó un antes y un después en su relación, pues fue cuando enfrentó directamente sus sospechas.

"Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado", reveló el empresario en conversación con uno de los reporteros del programa de Magaly Medina.

Según su versión, él ya tenía sospechas de una posible infidelidad y decidió tomar medidas. Afirmó que instaló un GPS en el auto de Maju y en el del productor para conocer sus movimientos y confirmar lo que tanto temía. Gracias a ello, dijo, logró comprobar sus sospechas.

Pero eso no fue todo. Gustavo aseguró que sabía exactamente el lugar donde Maju y Christian se encontraban para no ser vistos por nadie. El empresario sostuvo que durante semanas siguió de cerca los movimientos de ambos hasta confirmar lo que sospechaba.

"Su sitio para verse era cerca al canal, en un sitio así medio escondido", confesó Salcedo, dejando entrever que los encuentros eran frecuentes y muy discretos.

Estas declaraciones han sorprendido a muchos, sobre todo porque se suman a los audios previos difundidos por "Magaly TV La Firme". En estos, Gustavo hablaba del seguimiento que realizó durante meses, no solo a su esposa, sino también al entorno laboral del productor.

Gustavo Salcedo se pronunció tras audios

En estos días, Magaly Medina ha difundido varios de las confesiones de Gustavo Salcedo. El empresario ha decidido no salir hablando ante cámaras, pero publicó un mensaje en sus redes sociales que encendió las redes. 

"Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros", escribió Salcedo, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes interpretaron la frase como una indirecta hacia la situación que atraviesa.

@josepastord #greenscreen Esto puso Gustavo!!!💥😨🔥Ig:josepastord💥 #gustavosalcedo #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

El mensaje fue compartido por cientos de seguidores y rápidamente se viralizó, mientras en el programa de Magaly Medina continuaban apareciendo nuevos detalles de su versión. Hasta el momento, Maju Mantilla no ha respondido públicamente a las declaraciones de su aún esposo. La exreina de belleza se ha mantenido al margen del escándalo, enfocada en su trabajo y en su familia.

En conclusión, las declaraciones de Gustavo Salcedo han reavivado el escándalo, pues no solo habló de la presunta relación, sino también de los lugares donde, según él, se veían Maju y el productor. Mientras tanto, "Magaly TV La Firme" promete seguir difundiendo más información al respecto en los próximos días.

