Gustavo Salcedo confiesa que grababa llamadas entre Maju Mantilla y George Slebi: "Le decía 'gracias lindo'"

Un nuevo audio filtrado volvió a sacudir el caso Maju Mantilla. En la reciente edición de "Magaly TV La Firme", se difundió una grabación en la que Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo, asegura haber registrado llamadas y conversaciones entre ella y el actor colombiano George Slebi. Este compartió escenas en la telenovela "Te volveré a encontrar" con Maju y habrían mantenido un 'affaire'.

Gustavo Salcedo revela supuesto 'affaire' entre Maju Mantilla y actor

El escándalo en torno al matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar. En la última edición de "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina difundió un nuevo audio del deportista, donde él confirmaría que su esposa habría tenido un 'affaire' con el actor colombiano George Slebi, con quien protagonizó la telenovela "Te volveré a encontrar" en 2018.

Según la grabación, Salcedo relató que sospechó de su esposa cuando notó actitudes extrañas durante las grabaciones de la novela. Contó que sus dudas aumentaron al percibir cambios en su comportamiento y en la forma en que se comunicaban.

"No fue la primera vez que yo ampayé a Maju, fue en el año 2018 con George Slebi, que era con quien ella actuaba. Un día me dice que se iba a no sé dónde y ahí estaba con este pata en una heladería", reveló el esposo de la ex Miss Mundo.

El programa también recordó que el propio Gustavo ya había confesado que espió a su pareja por dos años. Además, confesó que vigiló al exproductor Christian Rodríguez, con quien también relacionó a Maju semanas atrás.

En el audio difundido por "Magaly TV La Firme", el empresario fue aún más directo al asegurar que encontró evidencia del supuesto acercamiento entre su esposa y el actor colombiano. Según él, los mensajes entre ambos reflejaban una gran confianza.

"Yo encontré un montón de chats porque ellos grababan todo el día. Yo tengo todas las llamadas, esto es con este pata George. 'Gracias churro, pásalo rico en el mar, gracias lindo, váyanse a Barranco, corazón ¿qué puedo hacer?'... Los he grabado, yo tenía una mujer casada y se manda esos chats con la pareja de la novela y se toma esas fotos. Todo esto fue en 2018", expresó Salcedo.

¿Por qué decidió continuar con Maju tras supuesta traición?

Pese a las supuestas pruebas, Gustavo confesó que optó por continuar su matrimonio para no afectar a su hija. Admitió que, aunque se sintió traicionado, decidió priorizar la estabilidad familiar.

"Decidimos seguir juntos porque mi hija tenía 2 años, todo no estaba muy bien. Yo tenía todas esas conversaciones con George porque yo me puse mosca y la escuché, sabía todo lo que pasaba", explicó.

El esposo de Maju también reveló que llegó a confrontar al actor colombiano personalmente, aunque sin violencia. Aseguró que su único objetivo fue defender su relación y pedirle respeto.

"La relación se terminó, yo lo esperé un día en la puerta de su casa y le dije algo muy similar a lo que le dije a Christian. Él (George) me pidió disculpas, dijo que era pro-familia, que lo disculpe, que la situación se le fue de las manos, que no había sido su intención", narró.

Salcedo aclaró que su intención nunca fue generar una pelea, sino dejar las cosas claras. También contó que la conversación terminó en buenos términos y sin necesidad de llegar a mayores.

"Le dije que no había ido para agredirlo, sino para hablar de hombre a hombre y decirle: '¿Dónde te estás metiendo?'. El pata nunca más, le tocó volverse y se fue", concluyó.

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha emitido ningún comentario sobre estas nuevas declaraciones. Sin embargo, las revelaciones de su aún esposo vuelven a ponerla en el ojo de la tormenta, justo cuando ambos atraviesan un proceso de separación.

En conclusión, el nuevo audio difundido por "Magaly TV La Firme" volvió a encender la polémica entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Las declaraciones del empresario, donde asegura haber grabado llamadas y mensajes con George Slebi, reavivaron las dudas sobre un posible 'affaire'. Aunque Salcedo dijo que siguió con su matrimonio por su hija, el escándalo deja en evidencia la crisis que atravesaba la pareja.