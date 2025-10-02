Esposo de Maju confesó que George Slebi se disculpó tras supuesto 'affaire', según Magaly: "Un caballero"

Un nuevo capítulo sacude la vida de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo. Según reveló Magaly Medina en su programa, el empresario le confirmó directamente que la ex Miss Mundo habría tenido un affaire con el actor colombiano George Slebi durante la grabación de una telenovela. Lo que más llamó la atención es que el empresaria habría expresado cierta admiración por el actor llamándolo "un caballero".

¿Esposo de Maju considera "un caballero" al supuesto affaire?

El escándalo alrededor de Maju Mantilla sigue creciendo. Esta vez fue su propio esposo, Gustavo Salcedo, quien según Magaly Medina, sorprendió con una revelación inesperada. Habría contado que el actor colombiano George Slebi, con quien la ex Miss Mundo habría tenido un affaire durante la grabación de una novela, llegó a disculparse con él personalmente.

Fue Magaly Medina quien dio los detalles en su programa "Magaly TV La Firme". La conductora reveló que se reunió con Gustavo Salcedo y que él mismo relató lo ocurrido, asegurando que esta vez compartía más información después de la agresión al productor Christian Rodríguez.

"Él dice: 'Yo quería que él me pida disculpas por todo el daño que ha causado'. Después de lo que él ha hecho, no tengo por qué guardar ningún tipo de reserva. Me reuní con él, mi productor y dos reporteros por que quería entregarnos todo y que habláramos. Así no funciona. 'Si tú quieres, hazlo tú, pero yo no me voy a meter en tu problema porque es la intimidad de su mujer'", dijo.

Según la periodista, Salcedo expresó que buscaba disculpas por el daño causado y decidió hablar abiertamente en presencia de su productor y dos reporteros. Sin embargo, Magaly aclaró que no quería involucrarse en la intimidad de la pareja, por lo que no mostró todo lo que él le entregó.

Lo que más llamó la atención fue la manera en que Gustavo se refirió al actor colombiano George Slebi, con quien Maju habría tenido un affaire durante una grabación. A diferencia de lo dicho sobre Rodríguez, el empresario opinó distinto y, de acuerdo con Magaly, señaló que Slebi "sí fue un caballero".

"Él tenía una eh digamos visión diferente sobre el actor colombiano con el que supuestamente su mujer había tenido un affaire, según contó, y con el que Maju protagonizó estas escenas tan candentes", contó la 'Urraca'. "Este sí fue un caballero", habría dicho el empresario, según las declaraciones recogidas por Magaly.

Magaly señaló que lejos de criticarlo, lo reconoció con respeto. Y es que Salcedo aseguró que el actor no solo reconoció lo que pasó, sino que también se disculpó de frente. Magaly detalló que Slebi hizo honor a sus palabras.

"Él me pidió disculpas, me dijo que fue un error, que eso no volvería a pasar y que él iba a desaparecer del panorama", reveló Salcedo, según la conductora. "Dicho y hecho, él cortó vínculo con ella, terminó la novela y se fue a su país", comentó.

La periodista incluso señaló que tiene grabaciones y testigos de la reunión con Salcedo. De esta manera, dejó claro que puede respaldar cada detalle de lo contado.

"Patrick es mi testigo y mis dos reporteros. Y bueno, por supuesto hay grabación de eso, porque hay cosas que hay que grabarlas por cualquier cosa", subrayó.

La reacción de Magaly Medina

La 'Urraca' también expresó lo extraño que le pareció la admiración de Gustavo hacia el actor colombiano. Resaltó que la diferencia en su discurso fue demasiado notoria.

"Entonces, por eso me asombró. A él al otro lo tenía como en un pedestal, a mí me pareció patológico casi, ¿no? Y hablaba con admiración del otro pata. Decía este fue un caballero", indicó.

Estas palabras dejaron a muchos con la boca abierta. En medio de un escándalo de infidelidad, Salcedo habría mostrado un tono de respeto hacia quien habría estado involucrado con su esposa.

El supuesto affaire entre Maju Mantilla y George Slebi fue tema de conversación hace semanas, pero con las últimas revelaciones vuelve a encender la polémica. Lo que parecía un rumor de pasillo ahora tiene más detalles que lo sostienen, aunque la propia conductora de ATV aclaró que no busca entrometerse en la vida privada de la pareja.

En conclusión, las supuestas declaraciones de Gustavo Salcedo dejan muchas preguntas en el aire. Según Magaly Medina, el empresario aceptó las disculpas de George Slebi y hasta lo llamó "un caballero", pero también expuso el dolor de una relación golpeada por la desconfianza. Mientras tanto, el público sigue expectante sobre el futuro de Maju Mantilla y su matrimonio.