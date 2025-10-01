Maju Mantilla rompe su silencio tras agresión de Gustavo Salcedo: "Estoy sorprendida por todo"

Gustavo Salcedo agredió fuertemente contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, frente a su familia. Ahora, la exreina de belleza decidió romper su silencio y reveló sentirse muy sorprendida por todo lo que ha sucedido.

¡Maju Mantilla sorprendida por la agresión de Salcedo!

En el programa 'Amor y Fuego' conversaron de manera exclusiva con Maju Mantilla y le preguntaron sobre la agresión que cometió el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, a Christian Rodríguez. La modelo expresó que se siente angustiada por todo lo que pasa y rechazo tal acto de violencia.

"Estoy preocupada por todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, estoy angustiada por todo lo que se está viviendo. Yo condeno totalmente la violencia, rechazo por completo la violencia y me da muchísima pena que mi espos... que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible", expresó ante los medios.

Después, el reportero le comenta que hay personas que apoyan al padre de sus hijos y otros que rechazan sus acciones. De esta forma, la exreina de belleza agrega que hay muchas cosas falsas que dicen en redes y nadie merece tal agresión.

"Nadie se merece algo como esto, ninguna persona y en las redes van haber una serie de señalamientos y acusaciones como lo vienen haciendo todo este tiempo. De verdad hay bastante cosas que dicen que son falsas, a mí me agobia mucho lo que está sucediendo", señaló la exconductora de televisión.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Gustavo?

El reportero del programa le cuenta que Gustavo Salcedo expresó que Christian Rodríguez rompió el código entre hombres, le preguntó sí conocía a qué se refiere. Ante esto, Maju niega desconocer de las declaraciones del exdeportista y el padre de sus hijos, a los medios de televisión.

"No he visto lo que ha respondido, como te repito nadie se merece eso. Yo rechazo por completo todo lo que tiene que ver con agresiones, con violencia y lo que te puedo decir es que no voy a realizar ninguna señalamiento al padre de mis hijos y ninguna persona, porque creo que todos se merecen respeto", agregó.

De esta forma, Maju Mantilla deja en claro que rechaza totalmente las acciones agresivas de su aún esposo Gustavo Salcedo a su exproductor Christian Rodríguez. Además, señala que hay varias acusaciones falsas en las redes sociales y afirma estar sorprendida por todo lo que ha hecho el padre de sus hijos.