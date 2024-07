Erick Delgado elogia la belleza de Ely Yutronic y le aconseja a Paco Bazán: "Amístate con ella"

Erick Delgado sorprendió en su canal de YouTube al manifestar su admiración por la periodista de ATV Ely Yutronic. El exfutbolista quedó impresionado por la belleza de la conductora de televisión y no dudó en elogiarla públicamente luego de su visita al set de Magaly Medina.

Además, no dudó en aconsejar a su amigo Paco Bazán para que se amiste con la periodista de ATV Noticias. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Delgado elogia a Ely Yutronic

El exfutbolista se refirió a la periodista Ely Yutronic tras su visita a 'Magaly TV La Firme'. Con su habitual franqueza, Erick Delgado comentó sobre el reciente escándalo que involucró a la periodista con Magaly Medina y el presentador de 'El Deportivo en Otra Cancha'.

"Es una chica guapa, yo no me había dado cuenta", comentó en 'La Hora del Loco', dejando en claro que la compañera de Paco Bazán ha captado su atención no solo por su profesionalismo, sino también por su atractivo físico. "Primera vez que veo a la compañera de Paco (Bazán). Nosotros terminamos el programa y justo salía ella. Es guapa, yo no me había dado cuenta, se le ve en sastre seriecita", detalló a través de su programa en YouTube.

Recordemos que hubo una polémica que se originó cuando la popular 'Urraca' mostró imágenes del pasado de la periodista, en las que aparecía bailando en bikini y con látigos. Estas imágenes provocaron una ola de especulaciones y críticas hacia Ely Yutronic.

"Cuando la sacaron bailando la terminaron matando, eso no está bien, qué abuso, pero se veía que tenía buena figura", señaló, dejando claro que, aunque las imágenes mostraban una faceta diferente de Ely, esto no justificaba el ataque mediático del que fue víctima.

Aconseja a Paco Bazán

En esa misma línea, Erick Delgado no dudó en aconsejar a su amigo Paco Bazán, quien recientemente cortó todo lazo amical con la periodista Ely Yutronic. "Yo le dije 'Paco, por favor, amístate con tu compañera de trabajo'", reveló el exfutbolista con notoria preocupación.

Recordemos que el 13 de mayo, Magaly Medina reveló imágenes del pasado de Paco Bazán, similar a lo que había hecho anteriormente con la periodista Ely Yutronic. El comentarista deportivo, quien también tuvo roles como actor en la serie de Augusto Polo Campos y participó en reality shows de Gisela Valcárcel, expresó que la vida le ha dado muchas oportunidades pero no se considera actor de profesión.

En relación con Ely Yutronic, quien mostró incomodidad, Paco Bazán aclaró que no tienen una relación fuera de cámaras y que, desde su punto de vista, la nota ofrecía otra perspectiva sobre una figura pública. "El pase sí fue incómodo, no conozco sus motivos. Nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Yo no vi mal la nota, yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Todos en TV tenemos un inicio, en el momento que ocurre lo vemos muy grave y le damos un valor más allá de lo que realmente es", manifestó.