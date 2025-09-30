RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Hombre revela que denunció a Gustavo Salcedo por agresión en el 2013: "Me rompió la mandíbula"

A través del programa de Magaly, el señor Eduardo Ode revela la denuncia que puso a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, por haberlo agredido fuertemente en el 2013.

Hombre revela que denunció a Gustavo Salcedo por agresión en el 2013
30/09/2025

Tras la agresión de Gustavo Salcedo contra el exproductor Christian Rodríguez, una persona ha salido a la luz para revelar la agresión que sufrió de parte del aún esposo de Maju Mantilla en el 2013. De esta forma, relata todo lo sucedido donde terminó lesionado gravemente. 

¡Nuevo caso de agresión de parte de Gustavo Salcedo!

Eduardo Ode de 63 años de edad reveló al programa de 'Magaly TV: La Firme', que Gustavo Salcedo lo agredió en el 2013. Según se mostró, el señor lo denunció un 30 de julio en la Comisaría de Santa Eulalia mostrando visiblemente los golpes que sufrió en el rostro y en el cuerpo.

Así mismo, la persona contó a detalle lo sucedido en su terreno, donde aproximadamente las seis de la tarde, Gustavo Salcedo aparece en una moto con otra persona. Al confrontarlo por levantar solamente polvo, aparentemente el exdeportista bajó para agredirle de manera inmediata abalanzándose en su contra. 

"Me acerco: 'disculpe señor ¿Quién es usted? que entras así haciendo polvo' y me dice 'soy Gustavo Salcedo'. Paro la moto, saltó encima mío y caí 1.20 al suelo porque era un muro, sentí que se rompió mi hombro. Era un mole, me empezó agredir la cara, me golpeó tanto que me rompió la mandíbula", expresó. 

¡Tuvo grandes gastos clínicos!

La persona cuenta que estuvo internado en una clínica donde le pusieron una placa de titanio en la mandíbula tras la agresión. Según reveló, la intervención quirúrgica a la que sometió en el hombro y la mandíbula superó los 40 mil soles. A Gustavo Salcedo se le ordenó 10 mil soles en primera instancia, pero nunca le pagó. 

"En la denuncia sale todo lo que sucedió, pero no la gravedad de los hechos. Cuando yo salgo de ahí todo golpeado, mi hijo estaba en el carro, me vio y se traumó porque tenía 11 años en aquel entonces", señaló. 

El señor Ode deja en duda que habría ocurrido corrupción en su caso que después de ganar en primera instancia con sus pruebas, en la segunda retiraron todos los cargos al aún esposo de Maju Mantilla

De esta forma, Gustavo Salcedo es acusado nuevamente de una agresión física a una persona mayor en el 2013, donde terminó rompiéndole la mandíbula y siendo maltratado frente a su pequeño de 11 años. Aunque el caso salió a favor del aún esposo de Maju Mantilla, el señor Ode señala una posible corrupción en su caso.

