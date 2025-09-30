Cachaza ya quiere formar una familia con André Bankoff y se casaría muy pronto: "Inicios de 2026"

Hace unos días, Carol Reali sorprendió a sus seguidores al revelar que se comprometió con su pareja André Bankoff. Ahora, la querida 'Cachaza' se encuentra en Perú y contó algunos detalles de su pronta boda que sería en pocos meses.

Cachaza da detalles de su matrimonio

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Carol Reali contó que la pedida de mano fue maravillosa y aunque en algún momento sí conversaron de casarse, su pareja André Bankoff se encargó de sorprenderla planeando absolutamente todo para registrar la pedida de mano.

"Fue hermosa, de hecho fue un momento único en que estábamos súper conectados en un viaje que ya estaba planeado. Ya habíamos hablado de este tema antes, que sí queríamos dar este paso en la relación, pero yo no sabía del momento exacto cuando lo iba a hacer entonces fue sorpresa para mí", dijo.

Así mismo, la influencer reveló que no planea realizar una gran boda por el momento porque tienen sus propios proyectos en Brasil con su pareja, pero que sí tendrán una boda civil muy pronto y que la gran fiesta será mucho después en Perú.

"Mi familia está en Brasil, de hecho queremos hacer un civil muy íntimo, pero no quiero dejar de celebrar con la gente de Perú. Tenemos una prioridad antes, entonces la fiesta tarde un poco, pero civil de hecho lo hacemos. André lo quiere ya, dice que máximo a inicios del otro año", añadió.

¡Quiero formar su familia con André Bankoff!

Después, la brasileña comenta que los tiempo de Dios son perfectos y la persona ideal llega cuando debe, mandando así una tremendo indirecta a Rafael Cardozo. Además, señala que ya viene planificando su vida con su pareja y ambos desean formar una familia juntos, revelando que muy pronto empezarán a buscar su primer hijo.

"Con André ya tenemos las cosas bien planificadas y no queremos perder tiempo, de hecho queremos construir familia también y estamos en el momento perfecto para eso. André quiere muchísimos (hijos), pero le digo con calma que empecemos con uno, si vamos a empezar a buscar pronto", expresó con mucha emoción.

De esta forma, Carol Reali ha revelado que se casará por una boda civil en un plazo de inicios de 2026 en Brasil donde estará junto a su familia. Incluso, Cachaza contó que planea convertirse en madre pronto y su prometido André Bankoff es el más emocionado de formar una familia.