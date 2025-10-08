Abogada advierte a Maju Mantilla tras confesión de Gustavo Salcedo: "Comienzan así y termina en tragedia"

Magaly Medina reveló en su programa la confesión de Gustavo Salcedo, donde señala que estuvo siguiendo a Maju Mantilla y al exproductor contratando a un equipo para que los siguiera. Es así como tuvo a dos especialistas para analizar el caso del exdeportista.

Abogada advierte a Maju por posible agresión de Salcedo

La abogada Romy Chang y la psicóloga Lizbeth Cueva estuvieron en el programa de Magaly Medina para analizar las acciones que ha demostrado Gustavo Salcedo. Es así como la penalista comenta que el aún esposo de Maju Mantilla presenta control, seguimiento y obsesión no deben minimizarse, que suelen preceder a hechos de violencia física o psicológica muy graves.

"Muchos casos de feminicidio empiezan así (...) Lo vemos en un detalle muy puntual: si él agrede a la esposa del hombre con el que supuestamente le fue infiel, ¿Cómo no a su propia esposa?", expresó.

Luego, agrega que la mayoría de las víctimas de agresión no denuncias a sus agresores por querer justificarse o protegerse por el miedo, vergüenza o por sus hijos. Aunque, manda advertencia por silenciar estos posibles agresiones

"Esos silencios son peligrosos, porque perpetúan el ciclo de violencia. Eso también lo hemos visto antes. Muchas mujeres, incluso con recursos y visibilidad pública, niegan o minimizan los hechos para proteger su imagen o la de su familia. Sin embargo, el silencio solo fortalece al agresor", explicó.

De esta manera, la abogada Romy Chang comenta que hay muchos casos de hombres que iniciaron con estos patrones de vigilar y terminan en tragedia por feminicidio.

"Hay muchos casos que comenzaron igual: con un hombre que vigila, controla, revisa el celular, sigue a su pareja, y termina en tragedia. Por eso es fundamental intervenir antes de que sea tarde", agregó en el programa de TV.

Analizan a Gustavo Salcedo

Magaly Medina comenta que Salcedo le confesó que agredió al exproductor en marzo jactándose de sus acciones. Ante ello, la abogada Romy Chang expresó su preocupación ya que la persona está actuando con ira, control y necesidad de dominio, donde este círculo de violencia puede ampliarse hasta llegar a la pareja.

De esta forma, Gustavo Salcedo fue analizado por especialistas tras sus conductas recientes y sus confesiones de haber seguido a Maju Mantilla y al exproductor. En conclusión, la abogada penalista señala que se debería observar con más detalles a la actitud del exdeportista, ya que serían patrones de un posible feminicidio como en otros casos.