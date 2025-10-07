Pamela López comparte emotivo mensaje a sus hijos tras conflicto con Cueva: "Mamá nunca abandona"

Desde hace más de un año, Pamela López y Christian Cueva han estado en vuelto en la polémica tras separarse y estar en medio de un divorcio. Es así como ahora están nuevamente en un nuevo enfrentamiento y la influencer decidió enviar un compromiso hacia sus tres hijos.

Comparte promesa hacia sus tres hijos

A través de sus redes sociales, Pamela López decidió compartir un emotivo mensaje a sus tres menores hijos que tuvo con Christian Cueva. Así mismo, la pareja de Paul Michael señaló que siempre habrán problemas que tenga que enfrentar, pero que estará para sus pequeños y luchando por los derechos que les corresponden.

"A veces las tormentas nos hacen ver la vida desde otro lugar, pero enfrentaremos esto como siempre, lo hicimos juntos y más fuerte que nunca, mis amores. Mamá nunca abandona, mamá resuelve 24/7, mamá los ama. Seguiré luchando firme por ustedes y por todos sus derechos", expresó.

Como se recuerda, la influencer ha expresado en más de una ocasión que está pidiendo una justa pensión para sus menores hijos según el estilo de vida que siempre han llevado. Aunque no han podido llegar a una conciliación y solo un pago de pensión dado por el juez de manera momentánea hasta que se resuelva.

Pamela López historia

Después, no dudó en encomendarse en Dios proclamando que la justicia le llegaría a su expareja Christian Cueva. Para finalmente, citar un versículo de la biblia, mandando una indirecta así al padre de sus hijos.

"Dios es bueno y sabio, su justicia llegará, estoy segura. 'Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad (Romanos 1-18)", agregó al final.

Pamela López reclama a Cueva

Aunque se creía que los conflictos entre Pamela López y Christian Cueva habían cesado en las últimas semanas tras la conciliación del régimen de visitas de sus hijos. Ahora, la influencer ha salido a acusar al pelotero de no pagarle a sus padres la deuda que tenía con él y que incluso, ha vendido un departamento que sus padres le vendieron en el pasado.

De esta forma, parece que los problemas están nuevamente al flote entre Pamela López y el futbolista Christian Cueva. Aunque, también decidió enviar un mensaje para sus tres menores hijos señalando que peleará por sus derechos que le corresponden y que siempre estará para cuidarlo ante todo.