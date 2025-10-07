Rafael Cardozo en shock al enterarse que Cachaza aceptó su anillo sin amor: "Yo sí seguía enamorado"

Rafael Cardozo vivió un momento inesperado en vivo durante su visita al programa "América Hoy", este martes 7 de octubre. El brasileño fue sorprendido con una entrevista reciente de su expareja, Carol Reali, más conocida como Cachaza, quien reveló que aceptó su anillo de compromiso cuando ya no sentía amor por él.
Rafael Cardozo impactado tras confesión de Cachaza sobre anillo
El ex chico reality Rafael Cardozo no pudo ocultar su sorpresa y tristeza en pleno programa en vivo. Durante su visita a "América Hoy", este martes 7 de octubre, el brasileño fue sorprendido con una entrevista reciente de su exnovia Carol Reali, más conocida como Cachaza, quien confesó que aceptó su anillo de compromiso cuando ya no sentía amor por él.
En el video que le mostraron al aire, Cachaza explicó que su relación con Rafael ya estaba deteriorada cuando él decidió pedirle la mano. La modelo fue muy clara al afirmar que la propuesta llegó cuando estaban en crisis.
"(Cuando Rafel te pide la mano su relación ya estaba en crisis, ¿no? Y él toma esto como un error) Sí, yo creo que la pedida tiene que venir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando uno sueña construir algo junto con la persona, no para recuperar algo que ya se había perdido", dijo la modelo, dejando en shock al público y al propio Cardozo.
Al escuchar en vivo la declaración de Cachaza, Rafael Cardozo quedó boquiabierto por la confesión. Evidentemente, la revelación lo tomó por sorpresa y no pudo ocultar su asombro.
Durante la nota, la reportera también le preguntó: "¿Consideras que esta pedida fue un error en ese momento?". Ella respondió sin dudar: "Yo creo que él intentó hacer lo que pudo y, bueno, ya se había terminado, pero, bueno, intentó al menos, ¿no? O sea, es un gesto, se respeta, pero no funcionó".
Rafael quedó visiblemente impactado por las palabras de su expareja. Su reacción provocó que Janet Barboza y Ethel Pozo intervinieran de inmediato, mostrando sorpresa y empatía ante el tenso momento en el set. Afectado por la situación, el ex de Carol Reali tomó la palabra y admitió que, al saber lo que siente ahora, habría preferido que Cachaza no aceptara el anillo.
"A pesar que yo siempre hago unas cosas que me ponen en problemas. Si me arrodillé en ese momento pidiendo la mano. Y ella sabía que se había terminado, como acaba de decir. Todo bien, pero no tenía que decir: 'Oye, Rafael, no'. (¿Querías que te rechazara?) Ahí está el tema. Yo estaba tratando de recuperar algo. Pero si ella tenía ese sentimiento, tenía que decirme no", señaló.
Rafael, con voz entrecortada, admitió que recién se enteraba de los verdaderos sentimientos de Cachaza. Su declaración conmovió al panel, que recordó lo mucho que sufrió tras la ruptura.
"Yo sí seguía enamorado. (¿Te acabas de enterar en este momento, de primera mano, de la boca de Cachaza, de que cuando le pediste la mano, ella ya no sentía nada por ti) Eso, te estoy diciendo. Pero yo tenía sentimientos, yo hice con sentimientos, pero si ella tenía ese sentimiento de que se acabó, era mejor decirme no (Pero hubieras llorado) Pero mejor, prefiero sufrir con la verdad", dijo.
Rafael intenta tomarse con humor la revelación de su exnovia
El ambiente se alivió cuando Janet bromeó sobre el motivo por el que Cachaza habría aceptado el anillo de Rafael, a pesar de no estar enamorada. El invitado se sumó al tono divertido y trató de tomar el momento con humor.
"No, pues, pero ¿cómo te va a decir que no si están de crucero? El paseíto, Dios, no me lo pierdo", dijo Janet. Entre risas, Rafael cerró con una frase que causó carcajadas en el estudio: "Me usaron".
En conclusión, la visita de Rafael Cardozo a "América Hoy" se convirtió en un momento inesperado. Al escuchar que Cachaza aceptó su anillo de compromiso sin amor, el brasileño no pudo ocultar su impacto, aunque mostró madurez al admitir que habría preferido la verdad antes que una ilusión.